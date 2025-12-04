Si bien es de público conocimiento que finalmente Beto Casella seguirá su carrera televisiva en América TV a partir de 2026 cuando lleve adelante el nuevo ciclo Bendito tu eres, en la noche del miércoles (03/12) aprovechó la emisión de Bendita para hablarles a los televidentes.
COMO EL CABALLO DE TROYA
Implosión: Beto Casella usó Bendita para despedirse de El Nueve
Beto Casella aprovechó el emblemático ciclo televisivo para explicar brevemente los motivos por el cual decidió continuar su carrera en América TV.
Mirando a cámara y asegurando que no era "nada fácil" dejó en claro que el 19 de diciembre será el último día que esté en El Nueve. Asimismo, señaló que no fue una decisión que haya tomado "alegremente": "Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes, en el día a día para el trabajo".
"Uno busca trabajar feliz", agregó posteriormente señalando que no lo es en la actualidad y si bien evitó mencionar el canal al que pasará por una cuestión de respeto pero advirtió que algunos de sus compañeros lo acompañarán en el nuevo proyecto como es el caso de Horacio Pagani y Any Ventura, entre otros.
Sobre el final de su descargo reiteró el agradecimiento a quienes estuvieron del otro lado de la pantalla durante 20 años: "Sin ustedes ahí esto no hubiera sido posible. Así que gracias por tanta compañía. Son conmovedores. Así que hasta el 19 de diciembre estamos".
El Nueve no confía en Edith Hermida tras la salida de Beto Casella
En 2026 Bendita seguirá en el aire bajo la conducción de Edith Hermida junto a Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guillermo Barrios, más algunos que serán rotativos.
De todos modos, lo que es que desde las autoridades de El Nueve tentaron a una figura para que se sume a la conducción y la persona en cuestión es Federico Bal.
De acuerdo a la información que brindó Marina Calabró, el actor recibió la propuesta para sumarse a lo que será el renovado ciclo televisivo luego del verano y así sumarse en marzo.
Es por eso que aún es una incógnita cómo será el rearmado del equipo luego de la baja sensible de Beto Casella, teniendo en cuenta que desde la señal deberán analizar cómo se comportará la audiencia sin la presencia de su líder.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado
Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas
Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables