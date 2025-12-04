Implosión: Beto Casella usó Bendita para despedirse de El Nueve

El Nueve no confía en Edith Hermida tras la salida de Beto Casella

En 2026 Bendita seguirá en el aire bajo la conducción de Edith Hermida junto a Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guillermo Barrios, más algunos que serán rotativos.

De todos modos, lo que es que desde las autoridades de El Nueve tentaron a una figura para que se sume a la conducción y la persona en cuestión es Federico Bal.

De acuerdo a la información que brindó Marina Calabró, el actor recibió la propuesta para sumarse a lo que será el renovado ciclo televisivo luego del verano y así sumarse en marzo.

Es por eso que aún es una incógnita cómo será el rearmado del equipo luego de la baja sensible de Beto Casella, teniendo en cuenta que desde la señal deberán analizar cómo se comportará la audiencia sin la presencia de su líder.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables