No se puede creer lo que dijo un periodista de ESPN sobre San Lorenzo

A este hecho se sumó la información aportada por Juan Carlos Pellegrini, también de ESPN. El “Profe” explicó que los jugadores debían realizarse estudios médicos y por ello estaban en ayunas, pero finalmente les comunicaron que interrumpieran el ayuno porque los estudios no podrían realizarse debido a una deuda con el laboratorio encargado.

Cada día surge un nuevo episodio que refleja el complejo momento institucional del Cuervo, y aún no está claro cómo evolucionará la situación dirigencial.

¿Marcelo Moretti o acefalía?

Las alternativas para el futuro institucional de San Lorenzo parecen ser las mismas de siempre: la continuidad de Marcelo Moretti —que por ahora se mantiene firme en su cargo— o la posibilidad de una acefalía, lo que daría paso a una conducción transitoria encabezada por Sergio Costantino.

Por el momento no ha habido avances concretos, principalmente porque se aguarda el visto bueno de Chiqui Tapia para definir los pasos a seguir. El presidente de la AFA no vería con malos ojos la opción de una acefalía y una gestión provisoria, aunque en los últimos meses respaldó la continuidad de Moretti.

Entre la final de la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores y el sorteo del Mundial de mañana, viernes 5 de diciembre, Tapia ha estado prácticamente ausente del país, lo que contribuye a la falta de claridad sobre cómo continuará la situación.

La crisis institucional también repercute directamente en el plantel: muchos titulares cuentan con ofertas de otros clubes y todo indica que varios de ellos dejarán el Ciclón. Sin ir más lejos, Jhohan Romaña ya se despidió del club de Boedo, y no sería el único en hacerlo en las próximas semanas.

