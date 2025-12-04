No se puede creer lo que dijo un periodista de ESPN sobre San Lorenzo

La situación institucional de San Lorenzo dista mucho de ser alentadora y, en lo futbolístico, el equipo quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido marcado por un arbitraje polémico. Entre los simpatizantes del Ciclón hay una fuerte indignación, especialmente tras lo revelado por un periodista de ESPN.
Aún no está claro si el club quedará en acefalía o si Marcelo Moretti continuará al frente, pero lo cierto es que cada día surge un nuevo episodio que expone el difícil momento que atraviesa la dirigencia azulgrana.
Día a día, San Lorenzo de Almagro sufre las consecuencias de su delicada situación dirigencial y, este miércoles 3 de diciembre, volvió a generarse revuelo a raíz de lo informado por el periodista de ESPN, Leandro Alves.
Durante dos días consecutivos, los futbolistas decidieron no entrenarse porque no recibieron los premios que se les habían prometido por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Esta postura también responde a que varios jugadores dejarán el club en el próximo mercado de pases y, de no cobrar ahora esa deuda, difícilmente puedan hacerlo más adelante.
Más allá de este conflicto, Alves reveló en su programa La Cicloneta un episodio que generó un fuerte repudio. El periodista contó que, antes del partido ante Rosario Central, los futbolistas tuvieron que enviar a alguien a comprar comida porque no había nada disponible para ellos.
A este hecho se sumó la información aportada por Juan Carlos Pellegrini, también de ESPN. El “Profe” explicó que los jugadores debían realizarse estudios médicos y por ello estaban en ayunas, pero finalmente les comunicaron que interrumpieran el ayuno porque los estudios no podrían realizarse debido a una deuda con el laboratorio encargado.
Cada día surge un nuevo episodio que refleja el complejo momento institucional del Cuervo, y aún no está claro cómo evolucionará la situación dirigencial.
¿Marcelo Moretti o acefalía?
Las alternativas para el futuro institucional de San Lorenzo parecen ser las mismas de siempre: la continuidad de Marcelo Moretti —que por ahora se mantiene firme en su cargo— o la posibilidad de una acefalía, lo que daría paso a una conducción transitoria encabezada por Sergio Costantino.
Por el momento no ha habido avances concretos, principalmente porque se aguarda el visto bueno de Chiqui Tapia para definir los pasos a seguir. El presidente de la AFA no vería con malos ojos la opción de una acefalía y una gestión provisoria, aunque en los últimos meses respaldó la continuidad de Moretti.
Entre la final de la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores y el sorteo del Mundial de mañana, viernes 5 de diciembre, Tapia ha estado prácticamente ausente del país, lo que contribuye a la falta de claridad sobre cómo continuará la situación.
La crisis institucional también repercute directamente en el plantel: muchos titulares cuentan con ofertas de otros clubes y todo indica que varios de ellos dejarán el Ciclón. Sin ir más lejos, Jhohan Romaña ya se despidió del club de Boedo, y no sería el único en hacerlo en las próximas semanas.
