La venganza que prepara el Chiqui Tapia y podría hundir a Verón

El cruce AFA-Estudiantes y más precisamente Tapia-Verón por el “Pasillo-Gate” fue una bomba que explotó y sus esquirlas dañaron más de lo pensado, sobre todo a Claudio Chiqui Tapia y sus planes de fin de año con respecto a ascensos y descensos de las dos primeras categorías. Pero ahora Tapia prepara una venganza contra Estudiantes y Verón por esos planes truncos, y esa venganza se llama Gimnasia.
El daño de Verón a Tapia fue más grande de lo que se ve
Luego de que Rosario Central fuera declarado “Campeón de Liga 2025” por ser el primero de la tabla general del año actual, el destino quiso que se cruzara en octavos de final con Estudiantes de La Plata, presidido por uno de los máximos enemigos de Chiqui Tapia y la AFA, Juan Sebastián Verón.
AFA quiso humillarlo y que su equipo le realice el pasillo de campeón, pero Verón bajó una orden que haría temblar el trono del rey, los jugadores se dieron vuelta ni bien ingresó Rosario Central y esto generó reguero de pólvora que todavía no terminó.
Tras esta situación AFA sancionó a Estudiantes basándose en un documento que habría sido adulterado por ella misma luego de lo sucedido. Estas sanciones fueron demasiado fuertes y parecía que el golpe de Tapia a Verón era letal, pero el mandamás del fútbol argentino escupió para arriba y todo se le dio vuelta, la opinión popular fue en contra de AFA inclusive el presidente fue insultado en varias canchas. Debido a esto en la casa madre del fútbol tomaron nota e hicieron algunos cambios.
Los equipos polémicos y que habían sido ayudados descaradamente por los árbitros durante toda la temporada como Deportivo Madryn, Deportivo Riestra y Barracas Central, de golpe fueron eliminados.
Los de Madryn perdieron un ascenso con Estudiantes de Río Cuarto cuando luego de lo que hicieron ante Gimnasia de Jujuy y Morón era cantado que ascendían, pero el arbitraje fue normal y ascendieron los cordobeses. Riestra fue eliminado por Barracas, el equipo del Chiqui Tapia, y este ya no recibió ayuda y se despidió en cuartos de final luego de la derrota con Gimnasia por 2 a 0.
¿Porque sucedió todo esto? Por qué Verón los expuso tanto que ya no pudieron direccionar los ascensos o los campeonatos, se sabía que si Barracas le ganaba a Gimnasia iría contra Estudiantes, donde Tapia no podría influir por la exposición y tampoco quería perder delante de los ojos de todo el mundo. Entonces en AFA pensaron algo mejor, algo que si se da, a Estudiantes y a Verón le harán un daño histórico, y ese daño lo puede hacer Gimnasia de La Plata.
Con Gimnasia en semifinales los cruces del destino lo ubicaron emparejado con Estudiantes, y lo mejor de todo para AFA, jugarán en el Bosque, la casa del “Lobo”. Si Gimnasia le gana a Estudiantes ya será histórico, pero si luego sale campeón será épico y el daño a Estudiantes similar al de River a Boca en Madrid.
Sería el primer título de la historia de Gimnasia y ganándole en la semifinal a Estudiantes, vengándose de años y años de gastadas por los grandes títulos del “Pincha”, pero este significaría mucho para el clásico platense. Y todo eso se daría en el mandato de Verón, o sea, con La Bruja como presidente de Estudiantes, Gimnasia sería campeón por primera vez en primera división y eliminado a Estudiantes. Una mancha que difícilmente se saque Verón, por eso es la venganza perfecta para el Chiqui Tapia.
