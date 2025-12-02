La venganza que prepara el Chiqui Tapia y podría hundir a Verón

Los de Madryn perdieron un ascenso con Estudiantes de Río Cuarto cuando luego de lo que hicieron ante Gimnasia de Jujuy y Morón era cantado que ascendían, pero el arbitraje fue normal y ascendieron los cordobeses. Riestra fue eliminado por Barracas, el equipo del Chiqui Tapia, y este ya no recibió ayuda y se despidió en cuartos de final luego de la derrota con Gimnasia por 2 a 0.

¿Porque sucedió todo esto? Por qué Verón los expuso tanto que ya no pudieron direccionar los ascensos o los campeonatos, se sabía que si Barracas le ganaba a Gimnasia iría contra Estudiantes, donde Tapia no podría influir por la exposición y tampoco quería perder delante de los ojos de todo el mundo. Entonces en AFA pensaron algo mejor, algo que si se da, a Estudiantes y a Verón le harán un daño histórico, y ese daño lo puede hacer Gimnasia de La Plata.

Con Gimnasia en semifinales los cruces del destino lo ubicaron emparejado con Estudiantes, y lo mejor de todo para AFA, jugarán en el Bosque, la casa del “Lobo”. Si Gimnasia le gana a Estudiantes ya será histórico, pero si luego sale campeón será épico y el daño a Estudiantes similar al de River a Boca en Madrid.

Sería el primer título de la historia de Gimnasia y ganándole en la semifinal a Estudiantes, vengándose de años y años de gastadas por los grandes títulos del “Pincha”, pero este significaría mucho para el clásico platense. Y todo eso se daría en el mandato de Verón, o sea, con La Bruja como presidente de Estudiantes, Gimnasia sería campeón por primera vez en primera división y eliminado a Estudiantes. Una mancha que difícilmente se saque Verón, por eso es la venganza perfecta para el Chiqui Tapia.

