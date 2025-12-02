El comentario de Chavo Fucks sobre Barracas Central que nadie puede creer

Antes del inicio del partido, Fucks realizó un comentario sobre el césped de Barracas que generó polémica en X. Al referirse al estadio Claudio Tapia, lo describió como “un magnífico estadio” y dijo que “está como para jugar un Mundial en 10 minutos”.

El Chavo Fucks diciendo que la cancha de Barracas está hermosa y ya está para jugar un Mundial.



No se cansan de secar la nuca.

La remodelación del Claudio Tapia ha sido objeto de controversia, y muchos se preguntan de dónde salieron los fondos para llevarla a cabo, teniendo en cuenta el bajo número de socios del club y la ausencia de ventas importantes en los últimos tiempos.

El comentario de Rubén Darío Insúa...

Rubén Darío Insúa, entrenador de Barracas Central, también realizó un comentario que generó mucha polémica una vez finalizado el encuentro.

El mundo del fútbol respetaba en gran medida al Gallego por su etapa en San Lorenzo, pero algunos le han “soltado la mano” debido a distintas declaraciones que ha hecho como técnico del Guapo.

Al terminar la conferencia de prensa tras la derrota, Insúa les lanzó una pregunta a los periodistas: “¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?”

"¿NADIE ME VA A PREGUNTAR POR EL ARBITRAJE?"

Rubén Darío Insúa luego de la eliminación de Barracas Central ante Gimnasia La Plata en el Torneo Clausura.



Rubén Darío Insúa luego de la eliminación de Barracas Central ante Gimnasia La Plata en el Torneo Clausura.



pic.twitter.com/NogzeXp9L8 — dataref (@dataref_ar) December 1, 2025

El entrenador suele mostrarse molesto cuando se le consulta por fallos arbitrales que, en apariencia, favorecen a su equipo, y por eso su reacción llamó la atención ahora que Barracas había perdido.

Lo cierto es que el conjunto que avanzó a las semifinales del Torneo Clausura es Gimnasia de La Plata, que se enfrentará a su clásico rival, Estudiantes. Todo apunta a que el encuentro se disputará el próximo lunes 8 de diciembre (feriado en Argentina).

