El comentario de Chavo Fucks sobre Barracas Central que nadie puede creer

Barracas Central perdió 0-2 ante Gimnasia de La Plata y quedó eliminado en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En X (antes Twitter), algunos usuarios miran de reojo al Chavo Fucks por un comentario que realizó sobre el Guapo.
Sin embargo, el periodista de ESPN no es el único que está en el centro de la polémica relacionada con el club. Rubén Darío Insúa, entrenador, también lanzó un comentario en conferencia de prensa que fue repudiado por muchos.
En el último tiempo, el programa de Pollo Vignolo en ESPN ha sido criticado en redes sociales por no adoptar una postura crítica respecto a la gestión de Chiqui Tapia en la AFA.
Sin ir más lejos, hace algunos días estuvo Ogro Fabbiani en el estudio y, tras un comentario crítico, se produjo un silencio incómodo por parte del conductor y los panelistas.
Uno de los habituales en F90 es Diego Chavo Fucks, quien fue el encargado de comentar el partido entre Barracas Central y Gimnasia de La Plata, encuentro en el que el Lobo venció al Guapo y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Antes del inicio del partido, Fucks realizó un comentario sobre el césped de Barracas que generó polémica en X. Al referirse al estadio Claudio Tapia, lo describió como “un magnífico estadio” y dijo que “está como para jugar un Mundial en 10 minutos”.
La remodelación del Claudio Tapia ha sido objeto de controversia, y muchos se preguntan de dónde salieron los fondos para llevarla a cabo, teniendo en cuenta el bajo número de socios del club y la ausencia de ventas importantes en los últimos tiempos.
El comentario de Rubén Darío Insúa...
Rubén Darío Insúa, entrenador de Barracas Central, también realizó un comentario que generó mucha polémica una vez finalizado el encuentro.
El mundo del fútbol respetaba en gran medida al Gallego por su etapa en San Lorenzo, pero algunos le han “soltado la mano” debido a distintas declaraciones que ha hecho como técnico del Guapo.
Al terminar la conferencia de prensa tras la derrota, Insúa les lanzó una pregunta a los periodistas: “¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?”
El entrenador suele mostrarse molesto cuando se le consulta por fallos arbitrales que, en apariencia, favorecen a su equipo, y por eso su reacción llamó la atención ahora que Barracas había perdido.
Lo cierto es que el conjunto que avanzó a las semifinales del Torneo Clausura es Gimnasia de La Plata, que se enfrentará a su clásico rival, Estudiantes. Todo apunta a que el encuentro se disputará el próximo lunes 8 de diciembre (feriado en Argentina).
