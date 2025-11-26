Tensión en ESPN: Pollo Vignolo puso en aprietos a Óscar Ruggeri por Marcelo Gallardo

En los últimos días, Óscar Ruggeri ha estado en el centro de la tormenta y, en esta ocasión, fue el propio conductor de ESPN F90, Pollo Vignolo, quien dejó sin respuestas al exdefensor de River y Boca. El tema de discusión fue el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo.
¿QUÉ PASÓ?
En ESPN F90 Óscar Ruggeri vivió un incomodo momento ante una pregunta de Pollo Vignolo sobre Marcelo Gallardo.
El club de Núñez ha tenido un 2025 muy malo: quedó eliminado del Torneo Clausura de la Liga Profesional ante Racing Club y, por el momento, no está clasificado para disputar la Copa Libertadores 2026.
Óscar Ruggeri en el centro de la polémica
Han sido horas en las que Óscar Ruggeri se encontró en el centro de la polémica dentro de la opinión pública.
La primera imagen que llamó la atención apareció el pasado sábado 22 de noviembre, cuando el exfutbolista fue invitado como “leyenda” de Lanús para la final de la Copa Sudamericana.
Una vez que el Granate se consagró campeón, se lo vio al exentrenador de San Lorenzo abrazándose con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia.
Horas más tarde, se produjo el pasillo de espaldas que realizaron los jugadores de Estudiantes para recibir a Rosario Central, lo que provocó una opinión controvertida por parte del campeón del mundo.
Ruggeri expresó: “Es una falta de respeto el pasillo de espaldas que hizo Estudiantes. Yo no habría aceptado pararme y darme vuelta. Primero porque pasa Di María, y yo a Di María le haría cien mil homenajes más… por todas las que pasó, las que le hicieron pasar, lo que lloró, hasta que salió campeón con la Selección. A mí me parece raro todo esto. Yo, como jugador, no hubiese permitido que me dijeran que me tenía que dar vuelta.”
Pollo Vignolo, Ruggeri y Marcelo Gallardo
Un día después de haber quedado en el ojo de la tormenta por esos sucesos, se produjo otra situación en la que Óscar Ruggeri volvió a quedar expuesto, esta vez por el conductor de ESPN F90, Pollo Vignolo.
El eje del debate era el encuentro entre Racing Club y River Plate, en el que la Academia superó al Millonario por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Ruggeri comenzó afirmando: “En Racing poné al jugador que vos quieras y va a ir para adelante.”
El “Cabezón” agregó: “Hay un contagio”, momento en el que Vignolo lo interrumpió para preguntarle “¿por qué?”. El exdefensor respondió: “Por el técnico.”
Segundos después, Vignolo lanzó la pregunta que dejó desorientado al exjugador de la Selección Argentina: “¿Y por qué en River no pasa lo mismo?”, Ruggeri no supo cómo responder.
Hace algunas semanas ya se había producido un cruce entre Gustavo Yarroch y Ruggeri, luego de que este último cuestionara la difusión de malas noticias vinculadas al Millonario, situación por la que también había quedado bajo la mirada crítica del público.
