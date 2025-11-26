Tensión en ESPN: Pollo Vignolo puso en aprietos a Óscar Ruggeri por Marcelo Gallardo

Horas más tarde, se produjo el pasillo de espaldas que realizaron los jugadores de Estudiantes para recibir a Rosario Central, lo que provocó una opinión controvertida por parte del campeón del mundo.

Ruggeri expresó: “Es una falta de respeto el pasillo de espaldas que hizo Estudiantes. Yo no habría aceptado pararme y darme vuelta. Primero porque pasa Di María, y yo a Di María le haría cien mil homenajes más… por todas las que pasó, las que le hicieron pasar, lo que lloró, hasta que salió campeón con la Selección. A mí me parece raro todo esto. Yo, como jugador, no hubiese permitido que me dijeran que me tenía que dar vuelta.”

"YO A DI MARÍA LE HARÍA CIEN MIL HOMENAJES MÁS"



Oscar Ruggeri se pronunció en contra del pasillo de espaldas que hicieron los jugadores de Estudiantes de La Plata

Pollo Vignolo, Ruggeri y Marcelo Gallardo

Un día después de haber quedado en el ojo de la tormenta por esos sucesos, se produjo otra situación en la que Óscar Ruggeri volvió a quedar expuesto, esta vez por el conductor de ESPN F90, Pollo Vignolo.

El eje del debate era el encuentro entre Racing Club y River Plate, en el que la Academia superó al Millonario por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Ruggeri comenzó afirmando: “En Racing poné al jugador que vos quieras y va a ir para adelante.”

El “Cabezón” agregó: “Hay un contagio”, momento en el que Vignolo lo interrumpió para preguntarle “¿por qué?”. El exdefensor respondió: “Por el técnico.”

Segundos después, Vignolo lanzó la pregunta que dejó desorientado al exjugador de la Selección Argentina: “¿Y por qué en River no pasa lo mismo?”, Ruggeri no supo cómo responder.

- Por que pasa?

- Por el técnico.

- Y en Riber por que no pasa?

- Eh?

Hace algunas semanas ya se había producido un cruce entre Gustavo Yarroch y Ruggeri, luego de que este último cuestionara la difusión de malas noticias vinculadas al Millonario, situación por la que también había quedado bajo la mirada crítica del público.

