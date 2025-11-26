Si bien en la actualidad Mario Pergolini se ha convertido en un emblema de los medios de comunicación, lo cierto es que al comenzar su exitosa carrera quien apostó por su persona cuando era joven fue el reconocido productor Daniel Grinmbank.
A FLOR DE PIEL
"Me cambiaste la vida": Mario Pergolini reconoció la importancia de Daniel Grinbank en su carrera
Mario Pergolini entrevistó al fundador de Rock & Pop y no dejó pasar el momento para recordar su comienzo en la emisora que lo catulpó en su trayectoria.
Es que en 1985 el empresario fundó Rock & Pop y para 1987 el conductor comenzó a generar repercusión detrás del micrófono en el programa Feedback junto a Ari Paluch para posteriormente, en 1993, dar inicio a ¿Cuál es? que se convirtió en el ciclo radial más escuchado del país durante años.
Es por eso que durante la noche del martes (25/11) quien comanda el programa Otro día perdido por la pantalla de El Trece aprovechó a su entrevistado para agradecerle en la cara la oportunidad que utilizó como catapulta para el resto de su extensa trayectoria.
Luego de que el fundador de la emisora destacara el "sentimiento de pertenencia" que había por parte de los trabajadores es que tras una pausa le dijo mirandolo a los ojos: "Vos a mi me cambiaste la vida. Así, directamente".
Mario Pergolini reflexionó sobre su regreso a la televisión de la mano de El Trece
Luego de haber asegurada en reiteradas ocasiones que la televisión ya había pasado de moda, finalmente Mario Pergolini volvió a la pantalla de El Trece para darle incio al programa Otro día perdido.
Hace algunos días, en diálogo con José del Río por LN+ habló sobre su a su regreso y admitió que le costó hacer pie al principio aunque admitió que "el canal entendió que lo digital se suma a lo tradicional y que la tele está para los más grandes" aunque mediante las plataformas digitales consiguieron atrear al público más joven.
“Intentamos que los entrevistados no vengan a contar chismes. No ser un programa más del espectáculo. En la vida vas subiendo y bajando. Arriba, realmente estás muy poco tiempo. Me gusta cada tanto reconfirmar que hago cosas que pueden funcionar”, indicó el conductor.
Y agregó: “Si este termina siendo un buen año, es consecuencia que hemos elegido buena gente para trabajar en conjunto”.
