"Me cambiaste la vida": Mario Pergolini reconoció la importancia de Daniel Grinbank en su carrera

Mario Pergolini reflexionó sobre su regreso a la televisión de la mano de El Trece

Luego de haber asegurada en reiteradas ocasiones que la televisión ya había pasado de moda, finalmente Mario Pergolini volvió a la pantalla de El Trece para darle incio al programa Otro día perdido.

Hace algunos días, en diálogo con José del Río por LN+ habló sobre su a su regreso y admitió que le costó hacer pie al principio aunque admitió que "el canal entendió que lo digital se suma a lo tradicional y que la tele está para los más grandes" aunque mediante las plataformas digitales consiguieron atrear al público más joven.

“Intentamos que los entrevistados no vengan a contar chismes. No ser un programa más del espectáculo. En la vida vas subiendo y bajando. Arriba, realmente estás muy poco tiempo. Me gusta cada tanto reconfirmar que hago cosas que pueden funcionar”, indicó el conductor.

Y agregó: “Si este termina siendo un buen año, es consecuencia que hemos elegido buena gente para trabajar en conjunto”.

