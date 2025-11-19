Después de entrevistarla en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, el conductor contó un pequeño detrás de cámaras sobre algo que hizo la China Suárez antes de salir al aire. Yanina Latorre no tardó en reaccionar, e incluso analizó su actitud y comentó cómo el vínculo con Mauro Icardi influye en las decisiones que toma frente a cámaras.
"¡LA INSEGURIDAD!"
Mario Pergolini reveló el gesto insólito de la China Suárez que lo dejó descolocado
El paso de la China Suárez por "Otro día perdido" generó revuelo por una actitud muy particular que tuvo tras las cámaras. Algo que ni el conductor pudo creer.
El ritual secreto de la China Suárez en los camarines
Mario Pergolini reveló que en sus camarines hay cuadros con las caras de todos los que pasaron por el programa y que los espacios libres representan las fechas disponibles hasta fin de año.
Según contó en Vorterix, cuando se fue la China, "nos dimos cuenta que los de Martín Cirio y Yanina Latorre los habían sacado". Aunque los cuadros no estaban dañados, alguien los había sacado de su lugar habitual, escondidos debajo de un escritorio. Como si la actriz no hubiera querido verlos mientras se preparaba para salir al aire. "No se los robaron ni tiraron nada, solo los movieron", agregó Pergolini irónico.
La anécdota se viralizó rápido y generó comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el cuidado extremo de Suárez por no incomodarse con ciertos colegas, mientras otros criticaban la "inseguridad" que desprendía el gesto, como señaló la propia Yanina Latorre en su ciclo Yanina 107.9 (El Observador).
Yanina Latorre no se guardó nada sobre la China y Mauro Icardi
Tras escuchar la historia de Pergolini, Yanina disparó munición gruesa: "¡La inseguridad! Lo tendrías que haber grabado. Son dos boludos", arrancó riéndose, para luego profundizar en su análisis sobre la relación de la actriz con Mauro Icardi y cómo eso influye en sus decisiones.
"Está muy pendiente. A Cirio también lo odia porque le dice Tatiana. Yo me siento elevadísima que una chica para maquillarse tenga necesidad de sacar dos cuadros de la pared para no vernos la cara a Martín Cirio y a mí, y estaban puestos abajo de un escritorio. Es muy insegura, está muy pendiente", remató.
Pero Latorre fue más allá y se metió en el terreno del vínculo sentimental: "Hace esto incitada por Icardi. En la nota vi a un tipo muy manipulador de la China. Ella le pidió permiso", recordando la presencia del futbolista en las dos entrevistas que dio Suárez, con Pergolini y Moria Casán, y agregó sin filtros: "Yo me he peleado tanto con Wanda, la he criticado tanto, pero la China quería su vida. Wanda decía que Icardi era controlador, manipulador, machista, que no te dejaba trabajar, y se está dando todo. Él ponía carita de boludo, pero le pedía hasta permiso. Es medio psicopático todo".
Además, apuntó a la idea de "generosidad" que Suárez maneja en su círculo íntimo, en referencia al bolso Louis Vuitton edición limitada que le regaló el futbolista: "Generosidad no es que te compren carteras, es que te dejen ser, que puedas viajar. Icardi no se pone de novio si no te vas a vivir con él. Tenés que sostenerle la vela… Yo creo que ella está enamorada, obnubilada. Encontró a un tipo con avión privado, carteras, le cuida los pibes, le debe ser linda todo el día".
En otras palabras, lo que hace la China es puro cuidado: sabe cómo manejarse frente a la tele y con quién, y todo eso tiene que ver con lo que pasa con Icardi y su vida privada.
