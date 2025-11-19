Mario Pergolini reveló el gesto insólito de la China Suárez que lo dejó descolocado

"Está muy pendiente. A Cirio también lo odia porque le dice Tatiana. Yo me siento elevadísima que una chica para maquillarse tenga necesidad de sacar dos cuadros de la pared para no vernos la cara a Martín Cirio y a mí, y estaban puestos abajo de un escritorio. Es muy insegura, está muy pendiente", remató.

image Yanina Latorre criticó la inseguridad de Suárez y relacionó el gesto con su vínculo con Mauro Icardi. También destacó cómo la actriz busca proteger su espacio personal y su vida.

Pero Latorre fue más allá y se metió en el terreno del vínculo sentimental: "Hace esto incitada por Icardi. En la nota vi a un tipo muy manipulador de la China. Ella le pidió permiso", recordando la presencia del futbolista en las dos entrevistas que dio Suárez, con Pergolini y Moria Casán, y agregó sin filtros: "Yo me he peleado tanto con Wanda, la he criticado tanto, pero la China quería su vida. Wanda decía que Icardi era controlador, manipulador, machista, que no te dejaba trabajar, y se está dando todo. Él ponía carita de boludo, pero le pedía hasta permiso. Es medio psicopático todo".

Además, apuntó a la idea de "generosidad" que Suárez maneja en su círculo íntimo, en referencia al bolso Louis Vuitton edición limitada que le regaló el futbolista: "Generosidad no es que te compren carteras, es que te dejen ser, que puedas viajar. Icardi no se pone de novio si no te vas a vivir con él. Tenés que sostenerle la vela… Yo creo que ella está enamorada, obnubilada. Encontró a un tipo con avión privado, carteras, le cuida los pibes, le debe ser linda todo el día".

En otras palabras, lo que hace la China es puro cuidado: sabe cómo manejarse frente a la tele y con quién, y todo eso tiene que ver con lo que pasa con Icardi y su vida privada.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento

Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores

Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos

Retenciones 0%: Luis Caputo avanza con guiño a provincias petroleras y el campo espera

Banco Nación pagó la fiesta de Tini: La motosierra no llegó hasta ahí