Hace algunos días Verónica Lozano recibió en su programa a Jhonny Depp y la presencia del actor estadounidense no pasó desapercibida. Es que durante la entrevista que se emite por Telefe, fueron varios empleados de la empresa que se acercaron con el fin de poder acercarse al artista y entre los que se destacaban estuvo Wanda Nara.
ALERTA EN TELEFE
Verónica Lozano hizo público su enojo con Wanda Nara: "No me gustó su actitud"
En diálogo con el ciclo televisivo LAM, Verónica Lozano explicó su malestar a raíz de la foto con Jhonny Depp que compartió su colega en redes sociales.
La conductora de MasterChef Celebrity logró el cometido y pudo obtener una foto con el protagonista de películas como "El joven manos de tijera" y "Piratas del Caribe", entre tantas otras, para posteriormente desatar la furia de su exmarido Mauro Icardi quien rápidamente lo dejó de seguir en las redes sociales. Lo que no era esperable fue el enojo que causó en la entrevistadora el hecho de que su colega tuviese ese comportamiento.
En diálogo con LAM, quien le hizo la nota en exclusiva al actor estadounidense, dejó en claro su malestar y explicó que se había enterado del retrato de la empresaria cuando terminó el programa. "No me gustó la forma", disparó.
"Lo que me pareció fue desatinado el timing", agregó posteriormente dándale la razón al periodista Adrián Pallares quien desde Intrusos fue el que reveló la furia que había destado el hecho en el canal de las pelotas. "No lo hace de mala", aclaró aunque aseguró que es producto de "su ego". Asimismo, aclaró que finalmente recibió un mensaje en el que la felicitaba por la nota y "quedó todo bien".
Tras el enojo de Verónica Lozano, Telefe le hizo una dura advertencia Wanda Nara
Por otro lado, es preciso recordar que la China Suárez accedió a dar entrevistas en la televisión, con Mario Pergolini y Moria Casán por El Trece, y desde Telefe le hicieron una advertencia de antemano a Wanda Nara para evitar conflictos luego de lo que fue el enojo por parte de Verónica Lozano.
Es que la reconocida actriz en ambas ocasiones dio declaraciones sobre la relación sentimental que mantiene con Mauro Icardi, y por ese motivo las autoridades del canal de las pelotas decidieron hablar con la conductora de MasterChef Celebrity para pedirle que no se volcara a las redes sociales para derrapar.
“Se le acercó una autoridad del canal a ver cómo estaba, pero no la vio bien, no estaba de buen humor”, expresó Santiago Sposato, panelista del programa A la tarde.
La advertencia, según reconstruyeron, fue clara y sin rodeos: “Ojo con tus posteos. Acordate que sos la conductora de un programa para la familia”.
