Verónica Lozano hizo público su enojo con Wanda Nara: "No me gustó su actitud"

Tras el enojo de Verónica Lozano, Telefe le hizo una dura advertencia Wanda Nara

Por otro lado, es preciso recordar que la China Suárez accedió a dar entrevistas en la televisión, con Mario Pergolini y Moria Casán por El Trece, y desde Telefe le hicieron una advertencia de antemano a Wanda Nara para evitar conflictos luego de lo que fue el enojo por parte de Verónica Lozano.

Es que la reconocida actriz en ambas ocasiones dio declaraciones sobre la relación sentimental que mantiene con Mauro Icardi, y por ese motivo las autoridades del canal de las pelotas decidieron hablar con la conductora de MasterChef Celebrity para pedirle que no se volcara a las redes sociales para derrapar.

“Se le acercó una autoridad del canal a ver cómo estaba, pero no la vio bien, no estaba de buen humor”, expresó Santiago Sposato, panelista del programa A la tarde.

La advertencia, según reconstruyeron, fue clara y sin rodeos: “Ojo con tus posteos. Acordate que sos la conductora de un programa para la familia”.

