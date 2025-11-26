Eco de la crisis económica: El empleo formal no repunta

Por su parte, la contracción se extendió a otros rubros como explotación de minas y canteras y actividades artísticas y culturales.

image Señales negativas.

La industria manufacturera, la más golpeada

La pérdida de puestos de trabajo acompañó el deterioro empresario. En total, el empleo registrado cayó en 15.863 casos (-2,5%), al pasar de 632.761 trabajadores en noviembre de 2023 a 616.898 en agosto de 2025.

La Industria manufacturera fue nuevamente la más afectada, con un derrumbe de 6.618 empleos, continuada por Servicios de transporte y almacenamiento (-4.563) y Enseñanza (-2.898).

Las variaciones porcentuales confirman la gravedad del impacto. Servicios de transporte y almacenamiento volvió a encabezar las pérdidas, con un desplome del 11,3% en su plantel laboral. Le siguieron Servicios de alojamiento y comida, con una reducción del 11%, y explotación de minas y canteras, con un retroceso del 9,3%.

Análisis del mercado laboral

El escrito también examinó la situación según el tamaño de las empresas. Los empleadores con hasta 500 trabajadores concentraron casi la totalidad del declive, con 2.096 casos menos (el 99,9% del total).

En ese sentido, las grandes compañías, que cuentan con más de 500 empleados, mostraron solo dos casos de reducción, aunque su contracción en puestos de trabajo fue proporcionalmente más profunda.

En el cierre, al evaluar la pérdida de empleo registrado por tamaño empresarial, CEPA destacó un reparto casi equilibrado: el 57,2% de los puestos perdidos correspondió a empleadores con hasta 500 trabajadores, mientras que el 42,9% se dio en grandes firmas.

"En términos porcentuales, las sociedades más grandes recortaron su personal en 4,6%, mientras que las pequeñas y medianas redujeron su dotación en 1,9%, consolidando un escenario de retroceso generalizado en el mercado laboral santafesino". "En términos porcentuales, las sociedades más grandes recortaron su personal en 4,6%, mientras que las pequeñas y medianas redujeron su dotación en 1,9%, consolidando un escenario de retroceso generalizado en el mercado laboral santafesino".

