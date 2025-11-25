Scarlett Johansson firmó para protagonizar la nueva película de El Exorcista bajo la dirección de Mike Flanagan, en lo que representa un giro radical para salvar una franquicia que está al borde del precipicio. Universal, Blumhouse-Atomic Monster y Morgan Creek Entertainment apostaron a la ganadora para revertir el desastre que fue la última entrega.
¿FUNCIONARÁ O NO?
Hollywood con todo: Scarlett Johansson protagonizará la nueva película de El Exorcista
Scarlett Johansson se suma al proyecto tras el fracaso estrepitoso de la última entrega. Universal apuesta todo a la diva de Hollywood para El Exorcista.
El golpe maestro del casting: Scarlett Johansson, amigos
El estudio pagó 400 millones de dólares por los derechos en 2021, pero El Exorcista: Creyente decepcionó con apenas 136 millones a nivel mundial. La película dirigida por David Gordon Green fue destrozada por la crítica y el público la rechazó. Ahora, Flanagan —director de Doctor Sleep y La maldición de Hill House— tiene la misión de resucitar lo que parecía muerto.
Johansson acababa de ayudar a relanzar Jurassic World: Rebirth, que recaudó cerca de 869 millones de dólares. Los ejecutivos vieron en ella la carta perfecta para revivir otra franquicia zombi. Según fuentes de Deadline, hubo que reorganizar su agenda, pero esta película será su próximo rodaje.
Lo más impactante es que esta será la primera película de terror legítima en la extensa carrera de la actriz. Una estrella del nivel de Johansson nunca se había acercado al género del horror, lo que demuestra que Universal está desesperado por sacar esta franquicia del pozo. Aunque Under The Skin podría haber sido un acercamiento concreto.
Reinvención total o muerte
La nueva película contará una historia completamente nueva ambientada en el universo de El Exorcista y no será una secuela de Creyente. Flanagan declaró: "Scarlett es una actriz brillante cuyas actuaciones siempre se sienten reales, desde películas de género hasta éxitos de taquilla, y no podría estar más feliz".
La película original de 1973 recaudó 441 millones de dólares y obtuvo diez nominaciones al Oscar. Medio siglo después, Hollywood sigue intentando capturar esa magia, pero el camino está plagado de cadáveres cinematográficos.
¿Será Johansson la salvadora o esta saga está condenada para siempre?
