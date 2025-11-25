Hollywood con todo: Scarlett Johansson protagonizará la nueva película de El Exorcista

Reinvención total o muerte

La nueva película contará una historia completamente nueva ambientada en el universo de El Exorcista y no será una secuela de Creyente. Flanagan declaró: "Scarlett es una actriz brillante cuyas actuaciones siempre se sienten reales, desde películas de género hasta éxitos de taquilla, y no podría estar más feliz".

image

La película original de 1973 recaudó 441 millones de dólares y obtuvo diez nominaciones al Oscar. Medio siglo después, Hollywood sigue intentando capturar esa magia, pero el camino está plagado de cadáveres cinematográficos.

¿Será Johansson la salvadora o esta saga está condenada para siempre?

