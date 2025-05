Scarlett Johansson rechazó por completo volver a alguna película de Marvel

Un legado que Scarlett Johansson prefiere preservar

Desde su primera aparición como Black Widow en "Iron Man 2" (2010), Johansson se convirtió en una pieza fundamental del UCM, culminando su participación con la película en solitario "Black Widow" estrenada en 2021.

Fuera del universo de superhéroes, la actriz no ha parado de construir una sólida carrera con proyectos como "Transformers One", "Fly Me To the Moon", y próximamente en "Jurassic World: Rebirth", demostrando que su decisión no responde a un alejamiento de los blockbusters sino a una elección artística.

Embed - Jurassic World: Renace | Tráiler Oficial – HD

Mientras tanto, otros nombres como Tom Holland y Chris Pratt siguen sin confirmación oficial para la próxima reunión de superhéroes, manteniendo a los fanáticos en vilo sobre quiénes finalmente formarán parte de esta esperada producción que promete sacudir los cimientos del UCM.

Por ahora, quienes quieran revivir las hazañas de Natasha Romanoff pueden disfrutar de "Black Widow" en Disney+, película que representa el adiós definitivo de uno de los personajes más queridos de la franquicia.

