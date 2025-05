Madonna se mete en el multiverso de Marvel para contar su vida en Netflix

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julia Garner (@juliagarnerofficial)

Madonna, Marvel y el "Like a Prayer" que hizo historia

La conexión con Marvel no termina ahí: en 2024, en un momento épico de Deadpool & Wolverine, cuando la pareja se enfrenta a un ejército de Deadpools de diferentes realidades, sonó nada menos que "Like a Prayer", uno de los hits más icónicos de Madonna. Lo curioso es que Madonna no suele dar permisos para que su música se use en películas así, y menos en un blockbuster de superhéroes. Por eso, el director Shawn Levy y Ryan Reynolds (que no solo actúa sino que también es co-guionista y productor) decidieron visitar personalmente a Madonna para mostrarle cómo usarían la canción en dicha escena (y en una posterior donde Deadpool y Wolverine se unen para salvar la línea de tiempo).