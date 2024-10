Tras el éxito de 'Deadpool & Wolverine', Marvel estaría desarrollando una secuela

Ryan Reynolds y Hugh Jackman: ¿regreso asegurado?

Si bien tanto Ryan Reynolds como Hugh Jackman se mostraron interesados en volver como Deadpool y Wolverine, tuvieron cuidado de no confirmar nada oficialmente. Sin embargo, el insider My Time To Shine, una fuente confiable dentro de la industria, asegura que están en marcha las conversaciones entre Reynolds y Marvel Studios para darle luz verde a la secuela. Y si Jackman acepta volver, el público podría tener una nueva aventura de estos dos héroes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).