Marcelo Tinelli en crisis: Gustavo Yankelevich dice lo que nadie del entorno se anima

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1993430382549626983&partner=&hide_thread=false ADELANTO: GUSTAVO YANKELEVICH HABLÓ EN EXCLUSIVA



"Estoy seguro de que Marcelo Tinelli va a arreglar sus cosas para salir adelante"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/JKgkEeoRp6 — América TV (@AmericaTV) November 25, 2025

Por otro lado, en Socios del Espectáculo también remarcaron que la familia siempre fue el verdadero escudo de Tinelli, incluso cuando el rating aflojaba o los negocios lo hacían transpirar. Por eso esta situación es distinta, porque no hay protocolo mediático para recomponer vínculos personales cuando además hay una crisis pública en tiempo real.

Reapareció Marcelo Tinelli para hablar desde otro lugar

En medio de todo el lío, Tinelli volvió a hablar, pero eligió hacerlo en historias de Instagram, una decisión que no pasó del todo desapercibida en programas de chimentos. No reapareció como figura televisiva sino como alguien que necesita bajar un cambio para agradecer el aguante sin encender más polémica.

image Tinelli agradeció el apoyo mostrando una vulnerabilidad poco habitual en él. Su mensaje muestra que enfrenta un momento intenso mientras intenta recomponer su vida y su entorno cercano.

"Aprovecho para decirles gracias a todos los que han apoyado, han apoyado a mi familia en todo este momento. Gracias de corazón", dijo, con un tono que mostraba más vulnerabilidad que épica televisiva. Después agregó: "No saben el amor impresionante, no entra en mi corazón. Es impresionante. Increíble", dejando ver esa mezcla de gratitud y fragilidad que aparece cuando alguien acostumbrado a liderar equipos enormes de repente se encuentra explicando que no llega a responder todos los mensajes.

"Gracias, los amo con toda mi alma. Gracias por todo ese amor que han tenido conmigo y con mi familia durante tantos años", remató, y ahí muchos en el medio sintieron que estaba hablando desde otro lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PtcRecargado/status/1993131450993197105&partner=&hide_thread=false Marcelo Tinelli reapareció en su instagram y agradeció a todos por el apoyo que le brindan a él y a su familia pic.twitter.com/C7KP7XNyOv — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) November 25, 2025

Esta reaparición, analizada en varios paneles, fue una manera de mostrar que entiende el momento, que no está para peleas públicas ni para inflar un conflicto que ya tiene suficiente ruido. Y al mismo tiempo, dejó claro que está atravesando el golpe más complejo de su trayectoria, uno en el que hay desgaste emocional, presión mediática y una familia que intenta reencontrarse en medio del huracán.

Hoy Tinelli no pelea contra un número de rating ni contra un competidor directo. Pelea por ordenar su vida, su empresa y su casa. Y como dijo Yankelevich, "esta se le viene un poco más densa". La pregunta es cuánto tiempo va a necesitar para rearmarse… y si el ambiente de la tele, que cambia de lealtades a la velocidad que cambia un zócalo, estará preparado para su regreso cuando eso pase.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

Javier Milei esquivó la palabra maldita pero hay debate por 'dibujos'

Champions League: Chelsea derrotó 3-0 a Barcelona, y toda la fecha 5

Mucho repudio por lo que dijo e hizo Óscar Ruggeri (por Chiqui Tapia)

La confesión de Pamela David sobre su identidad que nadie esperaba en televisión