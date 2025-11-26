Marcelo Tinelli atraviesa una crisis que ya no puede disimular, y las palabras de Gustavo Yankelevich funcionaron como alarma dentro de un ambiente que venía siguiendo el tema con cautela. Lo que dijo el histórico productor dejó claro que esta vez el conductor enfrenta un problema más profundo y con consecuencias que todavía nadie se anima a medir.
ESTA VEZ ES DISTINTO
Marcelo Tinelli en crisis: Gustavo Yankelevich dice lo que nadie del entorno se anima
Marcelo Tinelli atraviesa su crisis más densa y Gustavo Yankelevich lo dice sin filtro. ¿Qué vio él que el resto no? Algo se rompió y no es cualquier cosa.
Gustavo Yankelevich pone palabras donde el entorno susurra
Cuando Gustavo Yankelevich habló en A la tarde (América), fue un aviso de alguien que conoce la tele desde antes de que existiera el prime time tal como lo entendemos hoy, alguien que construyó carreras, apagó incendios ajenos y vio a Marcelo Tinelli pasar de ser cronista deportivo a una de las figuras más influyentes del país.
Por eso, cuando dijo "Tinelli ya se levantó de muchas. Esta se le viene un poco más densa porque es un tema de familia y él nunca la había tenido dividida", no describió solamente un momento: marcó un antes y un después dentro del mismo ecosistema televisivo que lo vio crecer.
En el medio ya venían circulando versiones sobre complicaciones en la estructura de LaFlia. Yankelevich lo confirmó a su modo: "Hace tiempo que yo venía escuchando que él estaba teniendo problemas con su compañía, pero no que personalmente también". Es decir, si fuera solo económico, Tinelli sabría cómo navegarlo. Lo que ahora duele y preocupa a colegas, exsocios y hasta competidores es que la tormenta haya entrado a su casa.
"Creo que él necesita su tiempo para tratar de encaminar esto", sostuvo también el productor, dejando entrever que ni los históricos del ambiente quieren meterse en un problema familiar que no les corresponde. Aun así, mantuvo el voto de confianza: "Es un tipo derecho y estoy seguro que va a ordenar sus cosas y su equipo para salir adelante".
Por otro lado, en Socios del Espectáculo también remarcaron que la familia siempre fue el verdadero escudo de Tinelli, incluso cuando el rating aflojaba o los negocios lo hacían transpirar. Por eso esta situación es distinta, porque no hay protocolo mediático para recomponer vínculos personales cuando además hay una crisis pública en tiempo real.
Reapareció Marcelo Tinelli para hablar desde otro lugar
En medio de todo el lío, Tinelli volvió a hablar, pero eligió hacerlo en historias de Instagram, una decisión que no pasó del todo desapercibida en programas de chimentos. No reapareció como figura televisiva sino como alguien que necesita bajar un cambio para agradecer el aguante sin encender más polémica.
"Aprovecho para decirles gracias a todos los que han apoyado, han apoyado a mi familia en todo este momento. Gracias de corazón", dijo, con un tono que mostraba más vulnerabilidad que épica televisiva. Después agregó: "No saben el amor impresionante, no entra en mi corazón. Es impresionante. Increíble", dejando ver esa mezcla de gratitud y fragilidad que aparece cuando alguien acostumbrado a liderar equipos enormes de repente se encuentra explicando que no llega a responder todos los mensajes.
"Gracias, los amo con toda mi alma. Gracias por todo ese amor que han tenido conmigo y con mi familia durante tantos años", remató, y ahí muchos en el medio sintieron que estaba hablando desde otro lugar.
Esta reaparición, analizada en varios paneles, fue una manera de mostrar que entiende el momento, que no está para peleas públicas ni para inflar un conflicto que ya tiene suficiente ruido. Y al mismo tiempo, dejó claro que está atravesando el golpe más complejo de su trayectoria, uno en el que hay desgaste emocional, presión mediática y una familia que intenta reencontrarse en medio del huracán.
Hoy Tinelli no pelea contra un número de rating ni contra un competidor directo. Pelea por ordenar su vida, su empresa y su casa. Y como dijo Yankelevich, "esta se le viene un poco más densa". La pregunta es cuánto tiempo va a necesitar para rearmarse… y si el ambiente de la tele, que cambia de lealtades a la velocidad que cambia un zócalo, estará preparado para su regreso cuando eso pase.
----------------------------------------------------------------------
