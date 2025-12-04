Esta miniserie de Netflix supo ser de las más aclamadas por los usuarios de la plataforma. La misma consta de solo 4 episodios en donde hay mucha adrenalina, drama y desesperación. Es de esas series que no podés pausar ni por un segundo.
ESPECTACULAR
La miniserie de apenas 4 capítulos que todos devoran en un día
En esta miniserie de Netflix la adrenalina y la desesperación son constantes. Un gran acierto de la plataforma.
A lo largo de esta miniserie el caos y los problemas se agudizan todavía más. Te vas a encontrar con una trama intensa, desesperante y con muchos condimentos que la hacen asombrosa. Por ese motivo fue una de las más vistas en Netflix en su estreno.
La miniserie que todos aclaman en Netflix
La serie en cuestión se llama La Palma y es de origen noruego. La misma se sitúa en una isla donde comienza a haber desastres naturales que ya habían ocurrido muchos años atrás. Esta vez los turistas quedan atrapados en un contexto muy hostil donde la desesperación juega un rol principal.
Una familia intenta todo para escapar de esta isla en donde las cosas se ponen cada vez más complejas. A lo largo de estos cuatro episodios vas a poder experimentar todas las emociones y pensamientos ya que pasan muchas cosas en cuestión de segundos.
La serie se sitúa en la isla La Palma de Canarias, con locaciones reales tanto allí como en Tenerife. No te vas a querer despegar de la pantalla cuando empieces a ver dicha producción que alcanzó el lugar número uno en el ranking a pocas horas de su estreno.
——————————-
Otras lecturas de Urgente24:
La adictiva miniserie de 6 episodios que vas a terminar en una noche
La miniserie de 7 capítulos que vas a querer terminar hoy mismo
La fascinante miniserie de 10 episodios que todos los críticos destacan
Actor de Stranger Things no aguantó y confesó la noticia que sacudió a todos: "Asquerosa"