Imaginá un mundo donde la Unión Soviética llegó primero a la Luna y Estados Unidos quedó atrás, con todo un país mirando cómo se le escapaba un logro histórico que nunca pasó. Esta miniserie de ciencia ficción, disponible en Apple TV, mezcla ciencia con personajes que evolucionan y se reinventan mientras la exploración espacial redefine sus vidas.
NO LA DEJES PASAR
La fascinante miniserie de 10 episodios que todos los críticos destacan
Esta miniserie trae una épica historia con ciencia, grandes personajes y tensión como nunca viste, atrapando desde el primer episodio. Disponible en Apple TV.
Apple TV y la miniserie que transforma la exploración espacial
La serie es Para toda la humanidad (For All Mankind en inglés), disponible en Apple TV, con 10 episodios por temporada, que debutó el 1° de noviembre de 2019 y ya va por su cuarta temporada, con más renovaciones confirmadas y hasta un spin-off en desarrollo centrado en el programa espacial soviético llamado Star City.
Creada por Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi, la historia arranca con un cambio mínimo que lo cambia todo: la Unión Soviética llega primero a la Luna en 1969, y a partir de ahí Estados Unidos se ve obligado a acelerar sus programas espaciales, incorporando mujeres y minorías de manera temprana, algo que en la vida real tardó décadas en suceder.
El elenco, encabezado por Joel Kinnaman (Edward Baldwin), Michael Dorman (Gordo Stevens), Sarah Jones (Tracy Stevens), Shantel VanSanten (Karen Baldwin) y Jodi Balfour (Ellen Wilson), logra que cada astronauta y científico sean personas reales, con dilemas, ambiciones y relaciones que se tensan a medida que la presión de la exploración espacial crece.
La serie recrea la historia y la ciencia con mucha meticulosidad, con dramas íntimos y conflictos políticos, y fue reconocida con la nominación al Premio TCA por Logro Sobresaliente en Drama por su segunda temporada. Cada detalle, desde el funcionamiento de las naves hasta la psicología de los astronautas, está cuidado para que este mundo alternativo se sienta creíble y tangible.
Temporadas que mezclan rigor histórico con cierta audacia
A medida que la serie avanza, se nota cómo los guionistas logran equilibrar la tensión política, la ciencia y la vida de los personajes sin perder coherencia. Sobre la cuarta temporada, Rolling Stone destacó: "El tipo de personajes y subtramas que antes no encajaban se han minimizado o eliminado por completo, y se apoya más en sus puntos fuertes", mientras que Screen Rant apuntó: "Un oportuno argumento sobre la lucha de clases en Marte demuestra que la historia alternativa de 'For All Mankind' tiene mucho que enseñarnos sobre nuestro presente", y Decider resaltó que la serie "continúa reescribiendo audazmente la Historia. Tiene un puñado de personajes heredados con más de treinta años de bagaje que procesar, así como nuevas fronteras de la continua carrera espacial".
Cada temporada muestra cómo los avances tecnológicos y las decisiones políticas tienen consecuencias profundas: bases lunares que empiezan como estructuras mínimas y terminan siendo ciudades, colonias marcianas que muestran conflictos humanos clásicos y dilemas éticos que siguen siendo actuales.
No hay atajos ni fantasías: cada fracaso tiene su lógica, cada éxito es fruto de ingenio, riesgo y disciplina, y la serie nunca deja de mostrar el costo humano de avanzar hacia el espacio. Los personajes envejecen, cambian de rol y sus historias personales se entrelazan con la historia mundial, lo que convierte a Para toda la humanidad en una propuesta que va más allá de la ciencia ficción tradicional y obliga a imaginar cómo sería un mundo donde la exploración espacial nunca dejó de ser prioridad.
Para verla completa, Apple TV ofrece todas las temporadas, cada una con 10 episodios llenos de ciencia, tensión y drama humano.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Una miniserie de 6 episodios tan buena que no vas a querer soltarla
La espectacular miniserie que engancha y nadie quiere dejar de mirar
La miniserie de 8 episodios que todos comentan por su humor brutal
La nueva miniserie de 6 episodios que ya es furor y mirás en una tarde