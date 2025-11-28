AFA rompe todo en el fútbol argentino y le regala títulos a River, Racing y Vélez

La historia comenzó desde que Chiqui Tapia anunció que se le iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos cosechó en la tabla anual de este 2025, un reconocimiento que finalmente se tradujo en la designación de un título oficial avalado por AFA que derivó en que el Canalla se coloque una nueva estrella en su escudo.