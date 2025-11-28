AFA rompe todo en el fútbol argentino y le regala títulos a River, Racing y Vélez

La historia comenzó desde que Chiqui Tapia anunció que se le iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos cosechó en la tabla anual de este 2025, un reconocimiento que finalmente se tradujo en la designación de un título oficial avalado por AFA que derivó en que el Canalla se coloque una nueva estrella en su escudo.
A partir de acá algunos clubes comenzaron a preguntarse si no debían ser reconocidos de manera retroactiva. Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez, pidió la misma distinción para el Fortín por haber sido el mejor de la tabla anual en 2024. Esta situación también llevó a otros dos clubes a preguntarse si no merecen ser reconocidos: River y Racing.
En la última reunión de Comisión Directiva de River vocales de la oposición le consultaron a Stéfano Di Carlo si se iba a reclamar títulos por haber sido el mejor de la tabla anual en las temporadas 2021 y 2023 y el presidente Millonario dejó la puerta abierta. “Es un tema en evaluación y oportunamente lo informaremos”, expresó. Lo mismo sucedió en Racing, que fue el que más puntos cosechó en 2022.
AFA regala títulos retroactivos
Parece que la historia terminará con una AFA regalando más títulos. “Yo tengo la información que va a haber un retroactivo desde que se juega en formato de Copa y le van a dar dos títulos a River, uno a Racing y uno a Vélez”, afirmó el periodista Hernán Castillo en su programa de Love Stream. Esto sin dudas haría aún más grande el escándalo generado por Chiqui Tapia y compañía.
Si bien tanto River como Boca fueron los propulsores de darle un título al mejor equipo de la tabla anual, la idea era ejecutar la medida para adelante y no de forma retroactiva como se hizo con Rosario Central. A partir de acá se abrió la puerta para que todos reclamen y es por eso que el Millonario junto con Racing y Vélez saldrán beneficiados.
