Alerta mundial por enfermedad sexual de la que quizá no has escuchado hablar

El organismo indica que, entre 2022 y 2024, la resistencia a la ceftriaxona y la cefixima –los principales antibióticos utilizados para tratar la gonorrea– aumentó drásticamente del 0,8 % al 5 % y del 1,7 % al 11 % respectivamente, además de detectarse cepas resistentes en más países.

La resistencia a la azitromicina se mantuvo estable en un 4 %, mientras que la resistencia al ciprofloxacino alcanzó el 95 %. Camboya y Viet Nam notificaron las tasas de resistencia más altas.

El informe también destaca la necesidad de reforzar la vigilancia, mejorar la capacidad de diagnóstico y garantizar el acceso equitativo a nuevos tratamientos contra las infecciones de transmisión sexual.

"Esta iniciativa mundial es crucial para rastrear la gonorrea farmacorresistente, prevenirla y darle respuesta, y para proteger la salud pública en todo el mundo", señaló la Dra. Tereza Kasaeva, Directora del Departamento de VIH, Tuberculosis, Hepatitis e ITS de la OMS.

Y agregó: "La OMS insta a todos los países a hacer frente al número creciente de infecciones de transmisión sexual (ITS) e integrar la vigilancia de la gonorrea en los programas nacionales contra las ITS".

¿Qué síntomas provoca la gonorrea?

A propósito del alerta de la OMS por la gonorrea farmacorresistente es importante conocer los síntomas de esta ETS.

La Clínica Mayo indica que, en los hombres, la gonorrea puede provocar síntomas como:

Micción dolorosa

Secreción similar al pus de la punta del pene

Dolor o hinchazón en un testículo

Mientras, los síntomas de gonorrea en las mujeres incluyen:

Aumento del flujo vaginal

Micción dolorosa

Sangrado vaginal entre períodos, por ejemplo, después de una relación sexual vaginal

Dolor abdominal o pélvico

¿Cómo cuidarse de la gonorrea?

Para cuidarse de la gonorrea y reducir el riesgo de contraer esta infección, una de las medidas clave es usar preservativos durante las relaciones sexuales.

También es importante limitar el número de parejas sexuales, no tener relaciones sexuales con alguien que parece tener síntomas de enfermedad de transmisión sexual, y hacerse pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual de manea regular.

