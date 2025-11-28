Villarruel - Abdala - Atauche, tridente contra Patricia Bullrich (con Clarín le hicieron el 2-1)

El 2-1

Otra novedad es la creación de 2 vicepresidencias y 2 secretarías en el bloque de LLA, cuando antes era 1 y 1.

Bullrich quiere que sea vicepresidente Agustín Coto (LLA / Tierra del Fuego) pero ha sido creada una nueva vicepresidenta que representará a los senadores 'antiguos', que queda para el actual titular del bloque, Ezequiel Atauch (LLA / Jujuy).

La secretaria del bloque nominada por Karina Milei, en acuerdo con Bullrich, es Nadia Márquez (LLA / Neuquén). Pero habrá otra secretaria de bloque nominada por los 'antiguos': Ivanna Marcela Arrascaeta (LLA / San Luis).

Esto se suma al triunfo de Villarruel al imponer a Abdala (LLA / San Luis) para un nuevo período como presidente provisional del Senado.

Hay un objetivo central de Villarruel: Alejandro Fitzgerald, de la planta permanente del Senado, exsecretario de la Comisión de Educación y subdirector de Comisiones, respaldado también por de Unión por la Patria.

Villarruel se propone elegir en la sesión a Fitzgerald como nuevo secretario administrativo del Senado, cargo vacante hace tiempo y donde hay mucho trabajo pendiente.

La presidente del Senado, con muy buen diálogo con el peronismo que lidera José Mayans (UxP / Formosa), asumió una suerte de liderazgo de los 6 senadores 'antiguos' de LLA.

Sin duda, una novedad para seguir con interés.

