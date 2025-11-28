Patricia Bullrich, futura presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, fue impedida de participar en la reunión preparatoria del Senado el miércoles 27/11 para la sesión del jueves 28/11. El tridente Victoria Villarruel / Bartolomé Abdala / Ezequiel Atauche funcionó.
SENADO
Villarruel - Abdala - Atauche, tridente contra Patricia Bullrich (con Clarín le hicieron el 2-1)
Ofensiva de Victoria Villarruel para conservar posiciones en el Senado ante el arribo de Patricia Bullrich. Funcionó el 2-1 con Clarín, Infobae y La Nación.
Pero fue por más: la reunión comenzó a las 19:30 pero el despacho de la web de Clarín informando que el pliego de Lorena Villaverde volvía a comisión fue publicado a las 19:46, cuando aún continuaba la reunión. Minutos después llegó a las pantallas digitales de La Nación e Infobae.
Patricia Bullrich se enteró así de cuál había sido la decisión. Hasta ese momento Bullrich era aconsejada de retirar el pliego de Villaverde para evitar roces en el inicio de su gestión y facilitar los acuerdos por las leyes que le importan a Javier Milei.
Demostración de poder del tridente pero también de las dificultades que tendrá la nueva senadora nacional LLA / CABA.
Otra: el memo de la reunión delabor no fue subido para consulta en tiempo y forma. Faltando 2 horas para el inicio de la sesión, seguía ausente.
El 2-1
Otra novedad es la creación de 2 vicepresidencias y 2 secretarías en el bloque de LLA, cuando antes era 1 y 1.
Bullrich quiere que sea vicepresidente Agustín Coto (LLA / Tierra del Fuego) pero ha sido creada una nueva vicepresidenta que representará a los senadores 'antiguos', que queda para el actual titular del bloque, Ezequiel Atauch (LLA / Jujuy).
La secretaria del bloque nominada por Karina Milei, en acuerdo con Bullrich, es Nadia Márquez (LLA / Neuquén). Pero habrá otra secretaria de bloque nominada por los 'antiguos': Ivanna Marcela Arrascaeta (LLA / San Luis).
Esto se suma al triunfo de Villarruel al imponer a Abdala (LLA / San Luis) para un nuevo período como presidente provisional del Senado.
Hay un objetivo central de Villarruel: Alejandro Fitzgerald, de la planta permanente del Senado, exsecretario de la Comisión de Educación y subdirector de Comisiones, respaldado también por de Unión por la Patria.
Villarruel se propone elegir en la sesión a Fitzgerald como nuevo secretario administrativo del Senado, cargo vacante hace tiempo y donde hay mucho trabajo pendiente.
La presidente del Senado, con muy buen diálogo con el peronismo que lidera José Mayans (UxP / Formosa), asumió una suerte de liderazgo de los 6 senadores 'antiguos' de LLA.
Sin duda, una novedad para seguir con interés.
