Renault da de baja tres modelos de producción nacional: El impacto en Córdoba

Además de esa pick up, Renault tendría previsto desarrollar otros proyectos utilitarios para transformar a la fábrica de Santa Isabel en un hub de vehículos comerciales para la región. Todo ello basándose en la cadena de proveedores asentados en Córdoba, con fuerte orientación a proyectos de esa naturaleza y con un mercado nacional orientado a los coches importados en el segmento de turismos.

Nuestro compromiso con el país es continuar impulsando la industrialización, la sostenibilidad y el desarrollo de nuestra cadena de valor, indicó la filial de la automotriz francesa. Nuestro compromiso con el país es continuar impulsando la industrialización, la sostenibilidad y el desarrollo de nuestra cadena de valor, indicó la filial de la automotriz francesa.

Por otra parte, en la industria automotriz se manejan fuertes rumores de un potencial desembarco de marcas chinas para la producción de vehículos bajo formato CKD (Complete Knock Down), conocido por el ensamble de piezas importadas. La planta de Santa Isabel podría ser sede de una de esas llegadas mientras Renault estrecha lazos con algunas compañías asiáticas en la región.

Renault Niagara.jfif Concept del nuevo Renault Niagara.

Sector automotriz, recalculando

La apertura comercial y la tendencia a la importación de vehículos de los últimos dos años, además del contexto global, obligó a las automotrices radicadas en Argentina a replantear el rol de proveedoras para la región. Con cada vez más proyectos destinados a Brasil, las casas matrices obligaron a sus filiales locales a reorientarse hacia una especialidad concreta como modo de anclaje ante un panorama adverso.

En ese sentido, la tendencia en el último año marcó un fuerte interés de las compañías en transformar a Argentina en un centro especializado en la producción de pick ups. Con el “know how” en mano por varias décadas de producción, ese segmento utilitario sería la ventaja rápida para apuntalarse ante el avance de un escenario completamente nuevo y diferente, con el avance de nuevas formas de propulsión y en especial con la oferta imbatible de países extranjeros.

Más noticias en Urgente24:

Preocupa el futuro de un frigorífico: Trabajadores al borde del abismo

El 28/11 se iba a aprobar el diploma de Lorena Villaverde, pero... el tema vuelve a comisión

Milei cancela su viaje al sorteo del Mundial 2026 y escala tensiones con la AFA

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos