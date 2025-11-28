Renault da de baja tres modelos de producción nacional: El impacto en Córdoba

CÓRDOBA. Finalmente, Renault Argentina confirmó el fin de los proyectos Logan, Sandero y Stepway en el país. Los tres coches, producidos hace varios años en la fábrica de Santa Isabel, Córdoba, dejarán de fabricarse llevándose consigo todo un catálogo de vehículos.
La decisión de la automotriz francesa fue tomada hace varios meses atrás y trascendida a los medios especializados. La causa central fue el paso del tiempo y la reconfiguración a la que apuntó la empresa luego del final del “joint venture” con la japonesa Nissan, que se fue del país definitivamente en octubre pasado.
Durante más de una década, los tres autos conformaron una de las partes más gruesas del mercado automotriz nacional, con fuerte presencia en el segmento más económico. Tanto el sedán Logan, como los hatch Sandero y Stepway proliferaron durante un periodo de fuerte cierre a las importaciones y poca disponibilidad inmediata de unidades, en especial durante la pandemia.
En total, Renault logró la producción de 160.000 unidades en su conjunto, siendo uno de sus proyectos más exitosos en Argentina. De cara al futuro, la planta cordobesa continuará con la producción de la línea del utilitario Kangoo y sus variantes, y sumará a Niagara, la nueva pickup compacta del rombo.
Qué pasará con los empleados en Córdoba
Respecto al empleo que dejará disponible el fin de la producción de los tres autos mencionados, Renault aseguró que encarará una transición ordenada. La idea de la empresa es reconfigurar progresivamente el espacio para el nuevo proyecto Niagara, lo que daría lugar a un mantenimiento mayoritario de los puestos de trabajo actuales.
Además de esa pick up, Renault tendría previsto desarrollar otros proyectos utilitarios para transformar a la fábrica de Santa Isabel en un hub de vehículos comerciales para la región. Todo ello basándose en la cadena de proveedores asentados en Córdoba, con fuerte orientación a proyectos de esa naturaleza y con un mercado nacional orientado a los coches importados en el segmento de turismos.
Por otra parte, en la industria automotriz se manejan fuertes rumores de un potencial desembarco de marcas chinas para la producción de vehículos bajo formato CKD (Complete Knock Down), conocido por el ensamble de piezas importadas. La planta de Santa Isabel podría ser sede de una de esas llegadas mientras Renault estrecha lazos con algunas compañías asiáticas en la región.
Sector automotriz, recalculando
La apertura comercial y la tendencia a la importación de vehículos de los últimos dos años, además del contexto global, obligó a las automotrices radicadas en Argentina a replantear el rol de proveedoras para la región. Con cada vez más proyectos destinados a Brasil, las casas matrices obligaron a sus filiales locales a reorientarse hacia una especialidad concreta como modo de anclaje ante un panorama adverso.
En ese sentido, la tendencia en el último año marcó un fuerte interés de las compañías en transformar a Argentina en un centro especializado en la producción de pick ups. Con el “know how” en mano por varias décadas de producción, ese segmento utilitario sería la ventaja rápida para apuntalarse ante el avance de un escenario completamente nuevo y diferente, con el avance de nuevas formas de propulsión y en especial con la oferta imbatible de países extranjeros.
