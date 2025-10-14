Tensión en Renault: Redujo su producción y el gremio denuncia 300 despidos encubiertos

"Con uno de nosotros pagan hasta tres de esos contratados", señalan, y aseguran que la firma busca "hacer un colador para que quede solo la gente que ellos quieren, de forma que bajan el costo humano".

"Seleccionan en base a gente que denuncia irregularidades o gente propensa a reclamos", se quejan los despedidos.

Es que según los trabajadores, los despidos se dan en base a una suerte de análisis de riesgo de conflictividad de cada uno de los empleados y apuntan al gremio por una supuesta complicidad en la elaboración de las listas de despedidos Es que según los trabajadores, los despidos se dan en base a una suerte de análisis de riesgo de conflictividad de cada uno de los empleados y apuntan al gremio por una supuesta complicidad en la elaboración de las listas de despedidos

Y recuerdan que ya hay presentado un amparo en la Justicia hace un tiempo en el cual objetan el despido de empleados de planta, aunque la empresa lo desconoce.

Pidieron allí que para evitar que las empresas tomen la estrategia de la depuración de empleados 'viejos' por contratados 'nuevos', la prioridad a la hora de mantener la fuente laboral sea de los empleados de planta, que así no podrían ser reemplazados masivamente por personas vinculadas a la fábrica con contratos precarios.

Por último, vale remarcar que, según el sitio 'Política Córdoba Verdad', hasta ahora no hubo una posición oficial por parte del gremio Smata, que representa a los trabajadores de la empresa Renault.

