Organizaciones agropecuarias salieron a rechazar el proyecto de impuesto a la emisión de metano por ganadería, especialmente de vacas, y otras actividades impulsado por el oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. La normativa fue propuesta por la diputada de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug.
POLÉMICA
Las vacas y sus flatulencias, objetos de un posible impuesto en PBA
Entidades del agro rechazaron el impuesto que busca gravar la ganadería por la emisión de metano en la Provincia de Buenos Aires. Qué pasaría si se aprueba.
A pocos días de su salida de la Cámara baja de la Legislatura, Klug impulsó un proyecto bajo el nombre de Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). Con un perfil ambientalista, la potencial ley buscaría la creación de un gravámen provincial a los grandes emisores de metano, uno de los principales gases de efecto invernadero derivado de actividades humanas.
Según el proyecto de Klug, las emisiones bonaerenses de metano representan un cuarto de la totalidad del país. En gran proporción, estos gases son producidos por animales y sus desechos o flatulencias, como así también en la descomposición de residuos urbanos.
Al respecto, la diputada saliente propuso que lo recaudado sea destinado al Fondo Fiduciario para la Mitigación del Metano y Financiamiento GIRSU (FoFiMM). De esa manera, se agregaría una nueva carga fiscal a la actividad, algo que fue criticado por el CARBAP.
Para su implementación, el proyecto prevé un cálculo de emisiones de metano según la cantidad y tipo de cabezas de ganado entre los grandes productores. Dicha medición sería trabajo del Ministerio de Ambiente, eximiendo a aquellos productores que ya cuenten con sistemas de manejo de metano en la actualidad.
Qué dicen en el campo
Al respecto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa fue la entidad que encabezó la crítica hacia el proyecto oficialista. Según esa organización de productores, la medida trataría de “una improvisación legislativa” para incrementar la recaudación.
Según el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, no existen métodos actuales para calcular la cantidad de gases emitidos efectivamente por cada vaca, ni mucho menos sistemas de medición para todo un lote de animales. A partir de ello, el productor señaló que la intención del proyecto sería “cobrar un impuesto que no se puede medir ni auditar”.
El metano en el mundo
Según mediciones modernas, una vaca común puede emitir hasta 100 kilos de metano por año. Se trata de un gas generado por la degradación de la biomasa, proceso que en el caso de los animales (y humanos) se concentra en el tracto digestivo.
Si bien el metano tiene múltiples aplicaciones, gran parte de los producido no es capturado sino que se libera a la atmósfera, generando un efecto invernadero. Según corrientes ambientalistas y diversos estudios dirigidos, la ganadería es una de las principales actividades emisoras de este gas.
Según la Organización Mundial de Meteorología, durante 2024 la concentración de metano en la atmósfera se elevó a 1.942 partes por millón, un incremento del 166% respecto a niveles preindustriales.
