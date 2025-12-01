Las vacas y sus flatulencias, objetos de un posible impuesto en PBA

Vacas P.jpg La ganadería rechaza el proyecto de impuesto al metano.

Qué dicen en el campo

Al respecto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa fue la entidad que encabezó la crítica hacia el proyecto oficialista. Según esa organización de productores, la medida trataría de “una improvisación legislativa” para incrementar la recaudación.

El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados? Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico, descargaron los productores.

Según el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, no existen métodos actuales para calcular la cantidad de gases emitidos efectivamente por cada vaca, ni mucho menos sistemas de medición para todo un lote de animales. A partir de ello, el productor señaló que la intención del proyecto sería “cobrar un impuesto que no se puede medir ni auditar”.

Cobrar por respirar a las vacas no reduce las emisiones, reduce la producción. La ganadería no se regula con ocurrencias, se regula con conocimiento científico y políticas serias. Este proyecto va en sentido contrario. Cobrar por respirar a las vacas no reduce las emisiones, reduce la producción. La ganadería no se regula con ocurrencias, se regula con conocimiento científico y políticas serias. Este proyecto va en sentido contrario.

vacas-tambo-descanso-scaled.jpg La respuesta del CARBAP sobre el proyecto bonaerense.

El metano en el mundo

Según mediciones modernas, una vaca común puede emitir hasta 100 kilos de metano por año. Se trata de un gas generado por la degradación de la biomasa, proceso que en el caso de los animales (y humanos) se concentra en el tracto digestivo.

Si bien el metano tiene múltiples aplicaciones, gran parte de los producido no es capturado sino que se libera a la atmósfera, generando un efecto invernadero. Según corrientes ambientalistas y diversos estudios dirigidos, la ganadería es una de las principales actividades emisoras de este gas.

Según la Organización Mundial de Meteorología, durante 2024 la concentración de metano en la atmósfera se elevó a 1.942 partes por millón, un incremento del 166% respecto a niveles preindustriales.

CARBAP P

