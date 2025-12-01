Modo Ozempic: OMS respalda medicamentos GLP-1 para la obesidad, pero hay algo que le preocupa

En ese sentido, la OMS ha publicado su primera directriz sobre el uso de terapias con GLP-1 para tratar la obesidad, considerada una enfermedad crónica y recurrente.

En septiembre, la OMS añadió los medicamentos GLP-1 como tratamiento para la diabetes a su lista de medicamentos esenciales, pero no así para la obesidad.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, afirmó: “Si bien los medicamentos por sí solos no resolverán esta crisis sanitaria mundial, las terapias con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir sus efectos adversos”.

Recomendaciones de la OMS

Entre las recomendaciones de la OMS respecto a estas terapias contra la obesidad se destaca que deben usarse bajo acompañamiento profesional de la salud, alimentación saludable y ejercicio físico.

"Se pueden ofrecer intervenciones conductuales intensivas, incluyendo intervenciones estructuradas que incluyan una dieta saludable y actividad física, a los adultos con obesidad a quienes se les hayan prescrito terapias con GLP-1", destaca la OMS en su sitio web.

Y sigue: "Esto se basa en evidencia de baja certeza que sugiere que podría mejorar los resultados del tratamiento".

Advertencia de la OMS

Ahora bien, a pesar de este paso importante, hay algunas cosas que le preocupan a la OMS, como el alto costo de estos medicamentos y la escasez.

"Incluso con una rápida expansión de la producción, se proyecta que las terapias GLP-1 llegarán a menos del 10% de quienes podrían beneficiarse para 2030", advierte la OMS.

Esto no es dato menor, tomando en cuenta que, según la OMS, "si no se toman medidas decisivas, se proyecta que el número de personas con obesidad se duplicará para 2030".

Asimismo, ha advertido sobre la falsificación de este tipo de medicamentos.

"La demanda mundial de terapias GLP-1 ha impulsado la proliferación de productos falsificados y de baja calidad, lo que amenaza la seguridad y la confianza de los pacientes", indicó.

-------

Más noticias en Urgente24

Qué puedes hacer a los 30 para tener buena memoria en la vejez

6 alimentos ricos en calcio para tus huesos y que no son lácteos

Así puedes evitar compras innecesarias en el Black Friday, según psicóloga

5 mejores alimentos para decirle adiós a la hinchazón abdominal que tanto te molesta

Experimento revela qué pasa si dejas las redes sociales y no es lo que muchos creen