Nueva ola de medicamentos para perder peso: Más potentes, en pastilla y menos dosis

Las empresas Novo Nordisk y Eli Lilly esperan lanzar pastillas para bajar de peso de administración diaria en 2026. De hecho, hay tanta expectativa, que las píldoras ya se incluyen en las negociaciones de precios de medicamentos con la Casa Blanca, apunta The Washington Post.

"En ensayos clínicos de un año de duración, los participantes que tomaron cada fármaco perdieron un promedio de entre el 11 % y el 14 % de su peso corporal. Esto se compara con una pérdida de peso de entre el 15 % y el 20 % con los fármacos más eficaces administrados por inyección", precisa.

Más potentes

También se esperan medicamentos para perder peso mucho más potentes, incluido uno al que ya apodan como "Godzilla", el nuevo candidato de Eli Lilly que, en realidad se llama retatrutida.

De acuerdo con The Economist, se trata de un fármaco inyectable "triple agonista" que activa tres receptores involucrados en el control de peso, detalla The Economist. "Aunque faltan estudios, ya se comprobó que en los ensayos de fase dos, los participantes perdieron el 24% de su peso corporal en 48 semanas", agrega.

CagriSema, medicamento de Novo Nordisk, no se queda atrás. The Washington Post apunta que, "combina semaglutida con un compuesto que imita a otra hormona intestinal llamada amilina, y que esta combinación incrementó la pérdida de peso promedio a aproximadamente el 20 % del peso corporal, o un 5 % más que la semaglutida sola".

Una dosis al mes

En vez de una inyección semanal, algunos fabricantes están trabajando en inyecciones de GLP -1 de acción prolongada que puedan aplicarse mensualmente y que pueden producir una pérdida de peso comparable a la de los medicamentos existentes.

Amgen, una empresa estadounidense, "ha desarrollado un inyectable mensual llamado MariTide que parece ofrecer una pérdida de peso del 20% después de un año", indica The Economist. Debe confirmarse en más ensayos.

Menos efectos secundarios

Las empresas también están buscando maneras de minimizar los efectos secundarios de los medicamentos para adelgazar, como la pérdida de masa muscular.

"Eli Lilly está trabajando en un fármaco de anticuerpos conocido como bimagrumab, que se une a receptores en el cuerpo que aumentan la masa muscular esquelética", señala el The Economist. "Las pruebas realizadas hasta la fecha indican que, al combinarse con semaglutida, puede lograr una reducción de peso del 22% después de 72 semanas, del cual el 93% proviene de la grasa (en comparación con el 72% con semaglutida sola)". Aún faltan ensayos.

