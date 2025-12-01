Netflix suma un nuevo capítulo a Stranger Things con un spin-off que va a revelar secretos de Hawkins nunca antes explorados. La historia, que se ubica entre temporadas, incluirá un gran misterio alrededor de fenómenos paranormales, y un personaje inesperado será quién tome el protagonismo y conectará los eventos con los de la serie.
Netflix expande el universo 'Stranger Things' con un proyecto que unirá temporadas
Netflix suma un nuevo capítulo a Stranger Things: un misterio que saca a relucir secretos, sorpresas y revelaciones para enriquecer la historia de la serie.
La protagonista inesperada que toma la posta de 'Stranger Things'
El universo de Stranger Things sigue expandiéndose y, esta vez, el foco está en Nancy Wheeler, un personaje secundario que ahora pasa a transformarse en protagonista de su propia historia con el libro Stranger Things: One Way or Another, que se lanza el 2 de diciembre.
Escrita por Caitlyn Schneiderhan (que trabajó como guionista de la serie), la novela se sitúa entre las temporadas 4 y 5 y sigue a Nancy y Robin Buckley investigando sucesos extraños que involucran a un compañero de la escuela y que podrían estar relacionados con Vecna y el Otro Lado, algo que la sinopsis oficial de Netflix describe como un misterio que va mucho más allá de lo que el periódico de Hawkins podía asignar a Nancy.
Lo interesante de este spin-off es que funciona como puente narrativo entre temporadas, mostrando a Nancy ya consolidada como periodista y a Robin explorando su papel de investigadora amateur mientras trabaja en la radio WSQK.
Además, el libro promete profundizar en subtramas que la serie no llega a desarrollar del todo, como la evolución del vínculo entre Robin y Vickie o la tensión romántica de Nancy con Jonathan y Steve, solidificando la idea de que las relaciones personales siguen siendo centrales incluso en medio del terror sobrenatural.
No es menor que hayan decidido centrar una historia en Nancy, puesto que eso muestra la apuesta de los hermanos Duffer por darle voz a personajes que hasta ahora estaban en segundo plano y al mismo tiempo mantener la sensación de un universo vivo, donde cada detalle importa.
Para los fanáticos, esto significa no solo leer una historia nueva, sino entender mejor las motivaciones de los personajes antes de que se estrene la segunda parte de la quinta temporada, que llegará el 25 de diciembre.
Millie Bobby Brown defendió a David Harbour de los rumores de acoso
Mientras Nancy investiga en Hawkins, en la vida real Millie Bobby Brown decidió hablar sobre su relación con David Harbour después de que un informe del medio británico The Daily Mail sugiriera que había presentado una denuncia por acoso antes de comenzar a filmar la quinta temporada.
La actriz dialogó con The Hollywood Reporter y dejó muy claro su vínculo con su padre ficticio: "Hemos hecho esto durante los últimos 10 años. Amamos este programa con todo, y valoramos nuestra amistad más que nada."
Brown y Harbour aparecieron juntos y sonriendo en la premiere de Los Ángeles, dejando claro que los rumores no reflejan la realidad. Además, la actriz destacó lo emocionante que fue revivir la dinámica entre Once y Hopper, que recuerda a temporadas anteriores donde ambos personajes se encontraban en tensión mientras exploraban sus propios límites, y aseguró que esta interacción volverá a jugar un papel importante en la última temporada.
Los creadores de la serie también salieron a respaldar al equipo: Ross Duffer definió al elenco como "familia" y Shawn Levy resaltó la importancia de mantener un ambiente de trabajo seguro y respetuoso, asegurando que todas las historias que circularon eran imprecisas o exageradas.
En definitiva, mientras Vecna continúa acechando Hawkins en la ficción, la serie demuestra que su verdadero motor está en los vínculos que sostienen a los personajes y a su público, y que incluso fuera de la pantalla, la lealtad y la amistad siguen siendo parte central del mundo que los Duffer construyeron.
