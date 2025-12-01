Netflix expande el universo 'Stranger Things' con un proyecto que unirá temporadas

No es menor que hayan decidido centrar una historia en Nancy, puesto que eso muestra la apuesta de los hermanos Duffer por darle voz a personajes que hasta ahora estaban en segundo plano y al mismo tiempo mantener la sensación de un universo vivo, donde cada detalle importa.

image La novela profundiza en la relación de Nancy con Robin y otros personajes, reforzando su protagonismo y ofreciendo a los fanáticos más contexto antes de la segunda parte de la temporada 5.

Para los fanáticos, esto significa no solo leer una historia nueva, sino entender mejor las motivaciones de los personajes antes de que se estrene la segunda parte de la quinta temporada, que llegará el 25 de diciembre.

Millie Bobby Brown defendió a David Harbour de los rumores de acoso

Mientras Nancy investiga en Hawkins, en la vida real Millie Bobby Brown decidió hablar sobre su relación con David Harbour después de que un informe del medio británico The Daily Mail sugiriera que había presentado una denuncia por acoso antes de comenzar a filmar la quinta temporada.

La actriz dialogó con The Hollywood Reporter y dejó muy claro su vínculo con su padre ficticio: "Hemos hecho esto durante los últimos 10 años. Amamos este programa con todo, y valoramos nuestra amistad más que nada."

image Millie Bobby Brown desmintió los rumores sobre conflictos con David Harbour y destacó su amistad de diez años, mostrando que el elenco mantiene la unidad y el respeto detrás de cámaras.

Brown y Harbour aparecieron juntos y sonriendo en la premiere de Los Ángeles, dejando claro que los rumores no reflejan la realidad. Además, la actriz destacó lo emocionante que fue revivir la dinámica entre Once y Hopper, que recuerda a temporadas anteriores donde ambos personajes se encontraban en tensión mientras exploraban sus propios límites, y aseguró que esta interacción volverá a jugar un papel importante en la última temporada.

Los creadores de la serie también salieron a respaldar al equipo: Ross Duffer definió al elenco como "familia" y Shawn Levy resaltó la importancia de mantener un ambiente de trabajo seguro y respetuoso, asegurando que todas las historias que circularon eran imprecisas o exageradas.

En definitiva, mientras Vecna continúa acechando Hawkins en la ficción, la serie demuestra que su verdadero motor está en los vínculos que sostienen a los personajes y a su público, y que incluso fuera de la pantalla, la lealtad y la amistad siguen siendo parte central del mundo que los Duffer construyeron.

