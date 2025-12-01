Escrache y denuncia a supuestos testaferros de Chiqui Tapia: Las fotos y las supuestas pruebas

Para los dirigentes de la Coalición Cívica, la imposibilidad económica de Pantano y Conte para solventar esa adquisición es el primer indicio de una maniobra para “encubrir el patrimonio real” del titular de la AFA.

Escrache y fotos: Las conexiones del fútbol que alimentan las sospechas

El escrito detalla además las relaciones comerciales y societarias que, a juicio de los denunciantes, consolidaron el ascenso de Pantano dentro del mundo del fútbol.

Entre los datos más relevantes se destaca su ingreso, en 2023, como presidente de Mendoza Wines SA, sociedad en la que se asoció con Lucas Labbad, ex gerente general de Boca Juniors durante la presidencia de Daniel Angelici.

Labbad es una figura de fuerte peso en la estructura del fútbol argentino por su rol en la gestión profesional del club xeneize y sus vínculos con instituciones deportivas y proyectos empresariales vinculados al sector.

La denuncia plantea que este entramado de relaciones habría permitido a Pantano ganar influencia y operar como “pieza clave” en negocios que combinan actividad empresarial y vínculos institucionales del fútbol.

“Ese es el camino que lo llevó a participar de Real Central SRL, sociedad que terminó al frente de la compra del inmueble que, según versiones periodísticas y testimonios públicos, estaría ligado al propio ‘Chiqui’ Tapia”, señala el texto.

Junto a la denuncia, la Coalición Civicá envió a la prensa una serie de fotografías de las personas que serían, siempre según los Lilitos, los testaferros de Tapia.

Para Carrió, hay una estructura típica de lavado

La presentación judicial describe la operación como una “ingeniería diseñada para adquirir y disimular bienes de origen presuntamente ilícito”, en línea con lo previsto por el artículo 303 del Código Penal.

Los denunciantes sostienen que:

la estructura societaria sería una pantalla

Pantano y Conte habrían actuado como testaferros

el objetivo habría sido ocultar la identidad del verdadero titular de los bienes

el valor del predio supera ampliamente el umbral requerido para investigar lavado de activos

Además, subrayan que la ley no exige identificar el delito precedente para abrir una causa, sino demostrar indicios claros de una actividad ilícita que dé origen a los fondos.

Pruebas solicitadas y un tuit inesperado

Entre las medidas reclamadas, la denuncia incluye rastreos patrimoniales, informes societarios, cruces de información fiscal y pedidos de antecedentes comerciales.

También solicita que se considere como indicio un tuit de Carlos Tévez, donde —según la presentación— el ex futbolista habría hecho referencia a circunstancias vinculadas a los bienes en cuestión.

Un nuevo capítulo en la tensión entre la Coalición Cívica y el poder del fútbol

La ofensiva judicial reabre un conflicto histórico: Carrió lleva años denunciando vínculos irregulares entre dirigentes del fútbol y estructuras políticas. Esta vez, el foco está puesto directamente en el entorno de Claudio Tapia, un dirigente con fuerte poder interno en la AFA y ascendencia nacional.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si los movimientos financieros y societarios denunciados constituyen efectivamente una maniobra de lavado para ocultar bienes que, según sospechan en la Coalición Cívica, pertenecerían al titular de la Asociación del Fútbol Argentino.

La denuncia completa a continuación:

