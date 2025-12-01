La gestión de Chiqui Tapia tiene días en el ojo de la tormenta y este lunes 01-12 La Coalición Cívica volvió a activar su maquinaria judicial contra el poder del fútbol: se presentó una denuncia formal que incluyó supuestas pruebas y hasta escrache en redes sociales.
Escrache y denuncia a supuestos testaferros de Chiqui Tapia: Las fotos y las supuestas pruebas
La Coalición Cívica realizó una denuncia (con escrache incluido) que apunta directamente contra Chiqui Tapia. El titular de la AFA en el ojo de la tormenta.
Elisa Carrió, junto al dirigente pilarense Matías Yofe y el legislador porteño Facundo Del Gaiso, presentó una denuncia penal para que se investigue una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada a una lujosa propiedad en Pilar que, según sospechan, habría sido adquirida mediante intermediarios para ocultar al verdadero beneficiario: el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La presentación apunta directamente a dos nombres: Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL, la sociedad que figura como compradora del predio. Para los denunciantes, ambos funcionarían como “prestanombres” en una operación financiera que no puede justificarse con los movimientos económicos declarados por la empresa.
Testaferros de Chiqui Tapia y un patrimonio imposible de explicar
La denuncia detalla que Real Central SRL habría adquirido una finca de más de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, partido de Pilar. Se trata de una propiedad que, según la documentación aportada, incluye:
- autos de colección
- un haras de caballos árabes y pura sangre
- pista de entrenamiento
- helipuerto
- instalaciones deportivas
“Ni el capital social de la empresa ni los antecedentes económicos de sus dueños permiten justificar una compra de semejante magnitud”, señala el texto presentado ante la Justicia.
Para los dirigentes de la Coalición Cívica, la imposibilidad económica de Pantano y Conte para solventar esa adquisición es el primer indicio de una maniobra para “encubrir el patrimonio real” del titular de la AFA.
Escrache y fotos: Las conexiones del fútbol que alimentan las sospechas
El escrito detalla además las relaciones comerciales y societarias que, a juicio de los denunciantes, consolidaron el ascenso de Pantano dentro del mundo del fútbol.
Entre los datos más relevantes se destaca su ingreso, en 2023, como presidente de Mendoza Wines SA, sociedad en la que se asoció con Lucas Labbad, ex gerente general de Boca Juniors durante la presidencia de Daniel Angelici.
Labbad es una figura de fuerte peso en la estructura del fútbol argentino por su rol en la gestión profesional del club xeneize y sus vínculos con instituciones deportivas y proyectos empresariales vinculados al sector.
La denuncia plantea que este entramado de relaciones habría permitido a Pantano ganar influencia y operar como “pieza clave” en negocios que combinan actividad empresarial y vínculos institucionales del fútbol.
“Ese es el camino que lo llevó a participar de Real Central SRL, sociedad que terminó al frente de la compra del inmueble que, según versiones periodísticas y testimonios públicos, estaría ligado al propio ‘Chiqui’ Tapia”, señala el texto.
Junto a la denuncia, la Coalición Civicá envió a la prensa una serie de fotografías de las personas que serían, siempre según los Lilitos, los testaferros de Tapia.
Para Carrió, hay una estructura típica de lavado
La presentación judicial describe la operación como una “ingeniería diseñada para adquirir y disimular bienes de origen presuntamente ilícito”, en línea con lo previsto por el artículo 303 del Código Penal.
Los denunciantes sostienen que:
- la estructura societaria sería una pantalla
- Pantano y Conte habrían actuado como testaferros
- el objetivo habría sido ocultar la identidad del verdadero titular de los bienes
- el valor del predio supera ampliamente el umbral requerido para investigar lavado de activos
Además, subrayan que la ley no exige identificar el delito precedente para abrir una causa, sino demostrar indicios claros de una actividad ilícita que dé origen a los fondos.
Pruebas solicitadas y un tuit inesperado
Entre las medidas reclamadas, la denuncia incluye rastreos patrimoniales, informes societarios, cruces de información fiscal y pedidos de antecedentes comerciales.
También solicita que se considere como indicio un tuit de Carlos Tévez, donde —según la presentación— el ex futbolista habría hecho referencia a circunstancias vinculadas a los bienes en cuestión.
Un nuevo capítulo en la tensión entre la Coalición Cívica y el poder del fútbol
La ofensiva judicial reabre un conflicto histórico: Carrió lleva años denunciando vínculos irregulares entre dirigentes del fútbol y estructuras políticas. Esta vez, el foco está puesto directamente en el entorno de Claudio Tapia, un dirigente con fuerte poder interno en la AFA y ascendencia nacional.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si los movimientos financieros y societarios denunciados constituyen efectivamente una maniobra de lavado para ocultar bienes que, según sospechan en la Coalición Cívica, pertenecerían al titular de la Asociación del Fútbol Argentino.
La denuncia completa a continuación:
