Gobernadores del norte terminan de hundir al PRO y los amarillos pierden más peso en Diputados

La fuga se explica, en buena parte, por la operación política encabezada por Patricia Bullrich, futura jefa del bloque mileísta en el Senado, que ya captó a una decena de dirigentes amarillos entre actuales y electos: Damián Arabia, Silvana Giudici, Patricia Vásquez, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Belén Avico y otros que siguieron el mismo camino.

La Libertad Avanza ya roza los 100 diputados, quedando a un paso de superar a Unión por la Patria. Ser primera minoría implica controlar la vicepresidencia primera de la Cámara y mejorar el reparto de comisiones estratégicas.

En los pasillos del Congreso, varios legisladores resienten en voz baja el mismo temor:

“Milei no quería absorber al PRO. Quería desarmarlo por completo”

El bloque del Norte: la jugada letal de los gobernadores

Mientras el PRO se desintegra, otro actor aparece con fuerza: el interbloque de gobernadores del norte, un armado federal que venía cocinándose en silencio y que ahora se activa en su versión más ambiciosa.

El bloque nace impulsado por los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes lograron coordinar a 15 diputados de distintas provincias, todos con un objetivo común: tener autonomía del peronismo y negociar de igual a igual con la Casa Rosada.

Este nuevo conglomerado se perfila como un jugador determinante en las votaciones cerradas y, según reconocen en el Gobierno, podría convertirse en un aliado estratégico para Milei en temas sensibles.

Quiénes serían integrantes del nuevo espacio federal

Salta

Pablo Outes

Yolanda Vega

Bernardo Biella

Misiones

Oscar Herrera Ahuad

Alberto Arrúa

Yamila Ruiz

Daniel Vancsik

Neuquén

Karina Maureira

Tucumán

Javier Noguera

Gladys Medina

Elia Mansilla

Catamarca

Fernanda Ávila

Sebastián Noblega

Fernando Monguillot

Claudia Palladino

La creación del interbloque del Norte ocurre en paralelo al desarme del PRO y a la expansión de LLA sobre los espacios que antes ocupaba el partido fundado por Mauricio Macri.

En ese contexto, volvió a cobrar fuerza uno de los rumores más repetidos del último año: que Karina Milei y el Presidente siempre buscaron debilitar al PRO para terminar de reemplazarlo como fuerza dominante de la derecha argentina.

Los movimientos de las últimas semanas (fugas, renuncias, pases, alianzas provinciales y reacomodamientos institucionales) parecen ir en esa dirección. Y mientras el PRO intenta reorganizarse con lo que queda, el norte federal y el mileísmo avanzan en simultáneo sobre la Cámara de Diputados. El tablero político cambió. Y para algunos, esto recién empieza.

