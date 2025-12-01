La arquitectura política de la Cámara de Diputados volvió a cambiar de forma abrupta, y los movimientos tienen un denominador común: el retroceso acelerado del PRO y el ascenso de un nuevo espacio federal impulsado por los gobernadores del norte, que llega para disputar poder real en el Congreso.
Gobernadores del norte terminan de hundir al PRO y los amarillos pierden más peso en Diputados
El PRO agoniza y se queda sin el poder que un día supo tener. Los gobernadores del norte no solo complicaron a los K, sino también a los amarillos.
En los pasillos del Parlamento, la lectura es unánime: el PRO atraviesa su momento de mayor debilidad desde la llegada de Javier Milei al poder, mientras que La Libertad Avanza (LLA) y los mandatarios provinciales avanzan sobre los espacios vacantes. Entre los propios amarillos ya circula un diagnóstico crudo y repetido: “Esto no es casualidad. Esto era el plan de los Milei”.
Un derrumbe anunciado en el PRO
La salida de Silvia Lospennato terminó de confirmar lo que en el bloque amarillo algunos ya describen como una “agonía parlamentaria”. La diputada dejó su banca para asumir en la Legislatura porteña y abrió la puerta a un reemplazo que golpea doble: su lugar lo ocupa Lorena Petrovich, una dirigente alineada con Patricia Bullrich y que asumirá bajo el sello de La Libertad Avanza.
Con esta jugada, el PRO reducirá su bancada a 14 diputados, una caída estrepitosa para un partido que hasta hace solo un año tenía 35 representantes y aspiraba a cogobernar con Milei.
A eso se suma otra baja ruidosa: Alejandro Bongiovanni, que aceptó el ofrecimiento de LLA para incorporarse al bloque libertario. La noticia se la comunicó personalmente a Cristian Ritondo, en un final que dentro del PRO califican como "previsible" pero “igual de doloroso”.
LLA y su "robo" al PRO
La fuga se explica, en buena parte, por la operación política encabezada por Patricia Bullrich, futura jefa del bloque mileísta en el Senado, que ya captó a una decena de dirigentes amarillos entre actuales y electos: Damián Arabia, Silvana Giudici, Patricia Vásquez, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Belén Avico y otros que siguieron el mismo camino.
La Libertad Avanza ya roza los 100 diputados, quedando a un paso de superar a Unión por la Patria. Ser primera minoría implica controlar la vicepresidencia primera de la Cámara y mejorar el reparto de comisiones estratégicas.
En los pasillos del Congreso, varios legisladores resienten en voz baja el mismo temor:
“Milei no quería absorber al PRO. Quería desarmarlo por completo”
El bloque del Norte: la jugada letal de los gobernadores
Mientras el PRO se desintegra, otro actor aparece con fuerza: el interbloque de gobernadores del norte, un armado federal que venía cocinándose en silencio y que ahora se activa en su versión más ambiciosa.
El bloque nace impulsado por los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes lograron coordinar a 15 diputados de distintas provincias, todos con un objetivo común: tener autonomía del peronismo y negociar de igual a igual con la Casa Rosada.
Este nuevo conglomerado se perfila como un jugador determinante en las votaciones cerradas y, según reconocen en el Gobierno, podría convertirse en un aliado estratégico para Milei en temas sensibles.
Quiénes serían integrantes del nuevo espacio federal
Salta
- Pablo Outes
- Yolanda Vega
- Bernardo Biella
Misiones
- Oscar Herrera Ahuad
- Alberto Arrúa
- Yamila Ruiz
- Daniel Vancsik
- Neuquén
- Karina Maureira
Tucumán
- Javier Noguera
- Gladys Medina
- Elia Mansilla
Catamarca
- Fernanda Ávila
- Sebastián Noblega
- Fernando Monguillot
- Claudia Palladino
La creación del interbloque del Norte ocurre en paralelo al desarme del PRO y a la expansión de LLA sobre los espacios que antes ocupaba el partido fundado por Mauricio Macri.
En ese contexto, volvió a cobrar fuerza uno de los rumores más repetidos del último año: que Karina Milei y el Presidente siempre buscaron debilitar al PRO para terminar de reemplazarlo como fuerza dominante de la derecha argentina.
Los movimientos de las últimas semanas (fugas, renuncias, pases, alianzas provinciales y reacomodamientos institucionales) parecen ir en esa dirección. Y mientras el PRO intenta reorganizarse con lo que queda, el norte federal y el mileísmo avanzan en simultáneo sobre la Cámara de Diputados. El tablero político cambió. Y para algunos, esto recién empieza.
