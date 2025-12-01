Diciembre de reforma laboral: Arranca el desafío legislativo mientras se calienta la calle

Live Blog Post

Los precios siguen aumentando mes a mes y la desinflación se frenó desde mayo, mientras las consultoras privadas proyectan que el IPC de noviembre será igual o mayor al de octubre, pero el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asegura que "la inflación va desapareciendo" (¿en qué país?).

En conferencia de prensa este lunes (01/12), Manuel Adorni relató una Argentina que marcha a todo ritmo, obviando datos claves de consumo, morosidad y una actividad económica que subsiste a base de la actividad financiera mientras Industria, Construcción y Comercio -claves para el desarrollo y el empleo- siguen en picada.

En el marco del relato libertario, "la inflación va desapareciendo" aunque los propios datos del INdEC lo desmiente: el IPC de octubre fue 2,3%, mayor al 2,1% de septiembre, que a su vez fue mayor al 1,9% de agosto...

VER NOTA