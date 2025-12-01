Diciembre de reforma laboral: Arranca el desafío legislativo mientras se calienta la calle

LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2025. Arrancó diciembre y empezaron los cambios más resonantes en Casa Rosada. Con traspasos de funcionarios al Poder Legislativo, y la asunsión de nuevas cabezas de ministerios, el Gobierno libertario quiere renovarse para encarar con un nuevo esquema de mayor solidez política la parte más gruesa de las reformas.
La inflación es menor, pero no desaparece
Los precios siguen aumentando mes a mes y la desinflación se frenó desde mayo, mientras las consultoras privadas proyectan que el IPC de noviembre será igual o mayor al de octubre, pero el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asegura que "la inflación va desapareciendo" (¿en qué país?).
En conferencia de prensa este lunes (01/12), Manuel Adorni relató una Argentina que marcha a todo ritmo, obviando datos claves de consumo, morosidad y una actividad económica que subsiste a base de la actividad financiera mientras Industria, Construcción y Comercio -claves para el desarrollo y el empleo- siguen en picada.
En el marco del relato libertario, "la inflación va desapareciendo" aunque los propios datos del INdEC lo desmiente: el IPC de octubre fue 2,3%, mayor al 2,1% de septiembre, que a su vez fue mayor al 1,9% de agosto...
