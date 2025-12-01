urgente24
Diciembre de reforma laboral: Arranca el desafío legislativo mientras se calienta la calle

Diciembre marca el inicio de la ola reformista que el Gobierno pretende instalar en el Congreso. La reforma laboral será central, aunque no la única.

1 de diciembre de 2025 - 13:38

Entre ellas, sobre sale la reforma laboral. Para comenzar el mes, en Balcarce 50 se dejó trascender la existencia de un proyecto definitivo. Si bien no se extendió aún a los integrantes del Pacto de Mayo, los puntos centrales estarían planteados y serían proyectados sobre las sesiones extraordinarias que el oficialismo plantea para finalizar el año.

Al mismo tiempo, y con falta de reacción desde el peronismo, las organizaciones gremiales esperan a conocer las condiciones finales del proyecto para activar un posible plan de resistencia. Algo que por el momento se demora al calor de la puja interna dentro de la CGT, que recién terminó de definir su nuevo cuadro de poder.

En las calles, las realidades son dispares. El crecimiento económico revelado por el INDEC (5% interanual) contrasta con la proliferación de cierres de empresas y fábricas del sector manufacturero, donde se concentra gran parte del empleo en blanco que el propio Gobierno pretende promocionar.

Empleo 3P
El empleo en blanco, un problema central de Argentina en la actualidad.

El empleo en blanco, un problema central de Argentina en la actualidad.

-------------------------

La inflación es menor, pero no desaparece

Los precios siguen aumentando mes a mes y la desinflación se frenó desde mayo, mientras las consultoras privadas proyectan que el IPC de noviembre será igual o mayor al de octubre, pero el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asegura que "la inflación va desapareciendo" (¿en qué país?).

En conferencia de prensa este lunes (01/12), Manuel Adorni relató una Argentina que marcha a todo ritmo, obviando datos claves de consumo, morosidad y una actividad económica que subsiste a base de la actividad financiera mientras Industria, Construcción y Comercio -claves para el desarrollo y el empleo- siguen en picada.

En el marco del relato libertario, "la inflación va desapareciendo" aunque los propios datos del INdEC lo desmiente: el IPC de octubre fue 2,3%, mayor al 2,1% de septiembre, que a su vez fue mayor al 1,9% de agosto...

Patricia Bullrich modo senadora: "No la pasamos bien en ambas cámaras"

La ministra de Seguridad saliente admitió las dificultades legislativas durante el último año y depositó su esperanza en poder llevar adelante las reformas bajo el nuevo esquema en el Congreso. "Tenemos que reconstruir mayorías para poder sacar estos proyectos tan importantes para Argentina. Voy a dar una batalla importante para que el país tenga reforma laboral, reforma del Código Penal, para tener reforma fiscal", anticipó durante una conferencia de prensa.

Se degrada el sector manufacturero, con complicaciones para el empleo

La histórica fábrica de cosechadoras Vassalli volvió a quedar en el centro de la polémica tras una tensa audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe entre los dueños de la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Firmat.

A principios de octubre, ambas partes habían firmado un acuerdo que contemplaba el pago de salarios adeudados y un esquema para retomar la actividad. No obstante, no hubo reactivación fabril ni se cumplieron los compromisos asumidos, lo que generó un fuerte reclamo gremial y un clima de creciente incertidumbre entre los trabajadores.

Gobernadores le ganan terreno al PRO en el Congreso con acuerdos

La arquitectura política de la Cámara de Diputados volvió a cambiar de forma abrupta, y los movimientos tienen un denominador común: el retroceso acelerado del PRO y el ascenso de un nuevo espacio federal impulsado por los gobernadores del norte, que llega para disputar poder real en el Congreso.

En los pasillos del Parlamento, la lectura es unánime: el PRO atraviesa su momento de mayor debilidad desde la llegada de Javier Milei al poder, mientras que La Libertad Avanza (LLA) y los mandatarios provinciales avanzan sobre los espacios vacantes. Entre los propios amarillos ya circula un diagnóstico crudo y repetido: “Esto no es casualidad. Esto era el plan de los Milei”.

Más noticias en Urgente24:

