China logró crear videojuegos en 60 segundos con su tecnología IA 3D de alta gama

image El modelo también está siendo utilizado en GKART, otro juego de Tencent, y por desarrolladores independientes que ven en esta herramienta una revolución comparable a la llegada de los motores gráficos modernos.

Alexander Raistrick, investigador de la Universidad de Princeton, confirma el fenómeno: "La investigación en visión 3D está en pleno auge. Generar mallas 3D es la base del desarrollo de videojuegos".

Controversia y dominio global

Pero la revolución no viene sin polémica. La preocupación por la pérdida de empleos impulsada por IA sacude a la industria. Algunos desarrolladores exigen etiquetar juegos que contengan contenido creado con inteligencia artificial, aunque otros admiten que ya es demasiado tarde: la tecnología es omnipresente.

image

Tencent lidera el ranking de herramientas 3D, superando a Microsoft, Meta, Stability AI y Bytedance. Mientras startups como World Labs —fundada por Fei-Fei Li, pionera de la IA moderna— desarrollan proyectos similares, el gigante chino ya opera en producción real.

Con WeChat dominando China y su chatbot YuanBao integrado en la plataforma, Tencent podría convertirse en el jugador más importante de un mundo donde la IA 3D define el futuro del entretenimiento, la realidad virtual y hasta la robótica.

