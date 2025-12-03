Tencent, el coloso de China, está reescribiendo las reglas del diseño de videojuegos con una tecnología que suena a ciencia ficción pero ya es realidad. Su familia de modelos Hunyuan () genera objetos 3D y escenas interactivas que están transformando la industria del gaming con inteligencia artificial.
VIDEOJUEGOS INSTÁNTANEOS
China logró crear videojuegos en 60 segundos con su tecnología IA 3D de alta gama
El gigante de China desarrolla modelos de inteligencia artificial que crean personajes y escenas en segundos, dejando atrás métodos que tardaban meses.
La tecnología que cambia todo para China y el mundo
Los desarrolladores de Valorant —el popular shooter de Riot Games, filial de Tencent— ya están usando esta tecnología para crear prototipos de personajes, escenas y tramas. Lo que antes demandaba un mes de trabajo, ahora se resuelve en 60 segundos con cuatro opciones listas para elegir.
"La industria de los videojuegos requiere mucha inversión. Antes, se necesitaba un mes para diseñar un personaje. Ahora basta con escribir un texto y Hunyuan te ofrece cuatro opciones en 60 segundos", revela una fuente que conoce las operaciones de la compañía.
Hunyuan 3D y HunyuanWorld 1.0 no son chatbots comunes: estos modelos generan mallas 3D, la base misma del desarrollo de videojuegos. Tencent lanzó la primera versión en julio y ya permite a usuarios subir videos para generar escenas tridimensionales completas.
Alexander Raistrick, investigador de la Universidad de Princeton, confirma el fenómeno: "La investigación en visión 3D está en pleno auge. Generar mallas 3D es la base del desarrollo de videojuegos".
Controversia y dominio global
Pero la revolución no viene sin polémica. La preocupación por la pérdida de empleos impulsada por IA sacude a la industria. Algunos desarrolladores exigen etiquetar juegos que contengan contenido creado con inteligencia artificial, aunque otros admiten que ya es demasiado tarde: la tecnología es omnipresente.
Tencent lidera el ranking de herramientas 3D, superando a Microsoft, Meta, Stability AI y Bytedance. Mientras startups como World Labs —fundada por Fei-Fei Li, pionera de la IA moderna— desarrollan proyectos similares, el gigante chino ya opera en producción real.
Con WeChat dominando China y su chatbot YuanBao integrado en la plataforma, Tencent podría convertirse en el jugador más importante de un mundo donde la IA 3D define el futuro del entretenimiento, la realidad virtual y hasta la robótica.
