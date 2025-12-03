MUNDO BRICS
Putin llega a India para cerrar negocios clave en armamento y petróleo
Putin y Modi se verán las caras este jueves en Nueva Delhi. La cumbre bilateral será clave para acuerdos en armamento, defensa y petróleo.
El encuentro, creado hace 25 años por el propio presidente ruso, busca reforzar una alianza que nació durante la Guerra Fría y que, pese a los fuertes cambios globales, sigue siendo uno de los vínculos más estables y simbólicos de Asia.
En los días previos a la visita, carteles gigantes de Putin y el primer ministro Narendra Modi aparecieron en diferentes ciudades indias como parte de la campaña de lanzamiento del canal estatal ruso Russia Today en el país, según reportó Finanicial Times.
Los mensajes publicitarios apelan a la “vieja amistad” entre ambas naciones y destacan que, aunque el diálogo bilateral “comenzó hace décadas”, la intención ahora es “subir el volumen”. El gesto es interpretado como una señal de Moscú de que su apuesta diplomática por India sigue firme, incluso en un contexto internacional hostil.
Temas primordiales para Rusia e India
Las conversaciones entre ambos líderes, según adelantó el Ministerio de Relaciones Exteriores indio, abarcarán la totalidad de la “asociación estratégica especial y privilegiada”, una categoría única en la política exterior de Nueva Delhi.
En la práctica, esto supone tratar asuntos sensibles: desde cooperación militar hasta comercio de energía, pasando por los efectos de las tensiones entre Moscú y Occidente tras el conflicto en Ucrania.
En los últimos años, el vínculo bilateral enfrentó desafíos notables. India ha fortalecido su acercamiento a Estados Unidos y Europa, especialmente en materia de tecnología y seguridad. Simultáneamente, el aislamiento de Rusia en el mundo occidental ha complicado su posición como proveedor de armamento y petróleo para el mercado indio.
Incluso Washington impuso aranceles vinculados a la compra de crudo ruso por parte de Nueva Delhi, una señal de las presiones que recaen sobre el gobierno de Modi.
Aun así, los analistas sostienen que India no está dispuesta a cortar lazos con Moscú. Nandan Unnikrishnan, investigador del think tank Observer Research Foundation, explicó al mismo medio que la relación se mantiene por una combinación de pragmatismo estratégico e historia compartida. Afirmó:
Rusia sigue siendo uno de los principales proveedores de armas para el país y un socio energético clave, especialmente tras el aumento de compras de crudo ruso con descuento desde 2022.
Defensa y armas
El Kremlin, por su parte, busca consolidar la colaboración en defensa. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, confirmó que la posible venta de aviones de combate y sistemas de misiles tierra-aire ocupará un lugar central en la agenda, e incluiría desde baterías antiaéreas a cazas de quinta generación.
Para Moscú, preservar a India como cliente estratégico es esencial en un momento en que la industria militar rusa enfrenta recortes de acceso a mercados tradicionales. India vive en tensión constante con Pakistán, un conflicto histórico cuyo ultimo ataque fue en mayo de este año.
Según informó Swissinfo, los mandatarios firmarán un memorándum de “cooperación en materia espacial y conversarán sobre la producción de motores de aviones, la transferencia de tecnología de reactores nucleares de pequeño tamaño o modulares y la construcción de barcos con la creación de astilleros en Bombay y Chennai”.
Además se espera que acuerden sobre temas migratorios, “ya que decenas de miles de indios recibieron permiso de trabajo este año en perjuicio de los trabajadores de otros países del espacio postsoviético”.
