Jorge Rial volvió a estar bajo la lupa después de que Marcela Tauro soltara un dato inesperado que reabrió un capítulo que él creía completamente cerrado. la revelación dejó flotando una pregunta incómoda que cambia el sentido de la historia del conductor con Loly Antoniale, que ambos mantuvieron bajo llave durante años, mientras ella reaccionó desde la distancia.
"HUBO UN ACUERDO"
Jorge Rial quedó al descubierto tras una revelación que nadie esperaba escuchar
Un dato inesperado dejó arrinconado a Jorge Rial desde Intrusos, trayendo de vuelta una historia que siempre escondió y que podría cambiar todo lo que pasó.
Un amor intenso que se apagó sin explicar nada
Lo que se dijo en Intrusos (América TV) no es otro chisme más para rellenar panel: es un dato nuevo dentro de la historia de Jorge Rial con la modelo Mariana "Loly" Antoniale, casi 30 años menor que él, que parecía desgastada de tanto circular.
Marcela Tauro lo tiró con cautela, aunque dejando bien claro que ella sabe algo que el público nunca supo. "Hubo un accidente automovilístico… se tapó todo… hubo un acuerdo", comentó en vivo, como quien abre una puerta sin animarse a pasar del todo.
Ese simple detalle, dicho así nomás, obliga a revisar el vínculo con otros ojos. Porque Rial, que siempre manejó su vida mediática con bastante cuidado, eligió exponer toneladas de cosas de su intimidad pero dejó otras bajo siete llaves. Y Loly, mucho más frágil desde lo emocional, acompañó ese pacto en silencio, aunque eso significara desaparecer casi del radar.
Las palabras de Karina Iavícoli no hicieron más que reforzar esa desigualdad. "Para ella fue el amor de su vida… tenía un televisor gigante con un oso que llamaba Jorge", recordó, citando una escena que muestra esa mezcla de ilusión, inocencia y devoción que ella tenía por él. Una imagen que deja a la vista el contraste entre la expectativa que tenía Loly y lo que terminó recibiendo.
En el medio, Rial sigue sumando capítulos a su historial de tensiones públicas. En Argenzuela (C5N) soltó sin anestesia: “De mis ex, con el único que tengo problemas es con Ventura”, plantando otra bandera en una guerra que parece no terminar nunca y dejando claro que a su pasado sentimental lo prefiere encapsulado.
El accidente, la ruptura y el pacto que todavía pesa diez años después
La separación de la pareja en 2015 siempre estuvo envuelta en rumores: infidelidades, celos, discusiones, versiones que iban y venían según quién hablara. Pero lo del "accidente" nunca había aparecido.
Y ahí está la clave. Un episodio fuerte, ocultado por decisión de ambos, que podría haber sido el verdadero punto de inflexión. Tauro lo describió casi como quien da un aviso: "Ni él ni ella lo dijeron, hubo como un acuerdo". Y cuando dos figuras tan expuestas acuerdan callar lo mismo, el silencio dice más que cualquier escándalo.
Ese pacto se sintió incluso esta semana cuando, desde Miami, Loly decidió escribirle en vivo a Pablo Layus (América TV). "¿Qué están hablando de mí?", preguntó, sin enojo pero con la necesidad de controlar qué parte de su pasado vuelve a escena. Layus contó que ella cerró la conversación con un "Muchas gracias y saludos para todos", un gesto amable que, igual, deja ver que la historia todavía la toca.
La salida de Loly del medio, primero hacia Córdoba y después hacia Miami, también es parte del rompecabezas. Fue casi una consecuencia. Mientras Rial siguió acumulando frentes abiertos y protagonizando polémicas, ella eligió el perfil bajo más estricto, como si la única forma de sanar fuera cortar todo vínculo con el ruido del espectáculo.
Porque eso es lo que dejó claro esta semana todo este revuelo: el misterio alrededor de la ruptura nunca se resolvió, solo se archivó. Y cada vez que aparece una pieza nueva (como este accidente que nadie mencionó durante una década) la historia vuelve a abrirse sola, sin que ninguno de los protagonistas quiera hacerlo.
Hay romances que no necesitan reconciliación para seguir vigentes: les alcanza con una verdad incómoda que insiste en salir. Y en la historia de Rial y Loly, todavía quedan varias guardadas bajo llave.
