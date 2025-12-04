Jorge Rial quedó al descubierto tras una revelación que nadie esperaba escuchar

En el medio, Rial sigue sumando capítulos a su historial de tensiones públicas. En Argenzuela (C5N) soltó sin anestesia: “De mis ex, con el único que tengo problemas es con Ventura”, plantando otra bandera en una guerra que parece no terminar nunca y dejando claro que a su pasado sentimental lo prefiere encapsulado.

El accidente, la ruptura y el pacto que todavía pesa diez años después

La separación de la pareja en 2015 siempre estuvo envuelta en rumores: infidelidades, celos, discusiones, versiones que iban y venían según quién hablara. Pero lo del "accidente" nunca había aparecido.

Y ahí está la clave. Un episodio fuerte, ocultado por decisión de ambos, que podría haber sido el verdadero punto de inflexión. Tauro lo describió casi como quien da un aviso: "Ni él ni ella lo dijeron, hubo como un acuerdo". Y cuando dos figuras tan expuestas acuerdan callar lo mismo, el silencio dice más que cualquier escándalo.

Ese pacto se sintió incluso esta semana cuando, desde Miami, Loly decidió escribirle en vivo a Pablo Layus (América TV). "¿Qué están hablando de mí?", preguntó, sin enojo pero con la necesidad de controlar qué parte de su pasado vuelve a escena. Layus contó que ella cerró la conversación con un "Muchas gracias y saludos para todos", un gesto amable que, igual, deja ver que la historia todavía la toca.

image La ruptura de la pareja en 2015 tomó otra dimensión al conocerse ese episodio nunca contado y el acuerdo mutuo para callarlo.

La salida de Loly del medio, primero hacia Córdoba y después hacia Miami, también es parte del rompecabezas. Fue casi una consecuencia. Mientras Rial siguió acumulando frentes abiertos y protagonizando polémicas, ella eligió el perfil bajo más estricto, como si la única forma de sanar fuera cortar todo vínculo con el ruido del espectáculo.

Porque eso es lo que dejó claro esta semana todo este revuelo: el misterio alrededor de la ruptura nunca se resolvió, solo se archivó. Y cada vez que aparece una pieza nueva (como este accidente que nadie mencionó durante una década) la historia vuelve a abrirse sola, sin que ninguno de los protagonistas quiera hacerlo.

Hay romances que no necesitan reconciliación para seguir vigentes: les alcanza con una verdad incómoda que insiste en salir. Y en la historia de Rial y Loly, todavía quedan varias guardadas bajo llave.

