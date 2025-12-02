¿Vacuna contra el envejecimiento?; Todos contra Jonatan Viale; stripper anticipa la crisis

1-Una vacuna que podría cambiarlo todo
La empresa Immorta Bio, con sede en Miami, realizó un anuncio conmocionante: desarrolló una vacuna capaz de eliminar de manera selectiva las células responsables del envejecimiento y del cáncer.
¿Una vacuna contra el envejecimiento?; todos disparan contra Jonatan Viale; las propinas a las strippers anticipan la crisis económicas.
Según la compañía, el avance podría abrir la puerta a tratamientos revolucionarios en longevidad y oncología.
En el programa de Carnaval Streaming destrozaron al conductor de TN por una pregunta que no cayó nada bien en el ambiente.
Consultó al aire cuánto ganaban Tinelli, Rial, Canosa, Fantino y Doman, despertando indignación entre sus colegas.
A coro, en Conclave le reprocharon una “total falta de códigos” por exponer públicamente los ingresos de otros conductores.
Un informe económico revela un indicador tan curioso como certero: cuando las bailarinas de shows eróticos reciben menos propinas, la economía ya empezó a enfriarse.
Según el estudio, la caída en las “tips” refleja que los clientes están ajustados de dinero, un síntoma directo de desaceleración económica.
Este inusual termómetro fue clave para anticipar, por ejemplo, la crisis de las hipotecas subprime de 2008, que luego arrastró al mundo entero.
El conductor de Argenzuela no asistió a la gala de los Martín Fierro y ni siquiera fue a retirar la estatuilla que le otorgaron.
Luego explicó sus motivos en Radio 10, pero lejos de calmar las aguas… encendió la furia de su exsocio.