¿Vacuna contra el envejecimiento?; Todos contra Jonatan Viale; stripper anticipa la crisis

A coro, en Conclave le reprocharon una “total falta de códigos” por exponer públicamente los ingresos de otros conductores.

3-¿Las strippers anticipan la recesión? Un estudio dice que sí

Un informe económico revela un indicador tan curioso como certero: cuando las bailarinas de shows eróticos reciben menos propinas, la economía ya empezó a enfriarse.

Según el estudio, la caída en las “tips” refleja que los clientes están ajustados de dinero, un síntoma directo de desaceleración económica.

Este inusual termómetro fue clave para anticipar, por ejemplo, la crisis de las hipotecas subprime de 2008, que luego arrastró al mundo entero.

4-Rial faltó a los Martín Fierro y Ventura explotó: “Si yo hablo, va preso”

El conductor de Argenzuela no asistió a la gala de los Martín Fierro y ni siquiera fue a retirar la estatuilla que le otorgaron.

Luego explicó sus motivos en Radio 10, pero lejos de calmar las aguas… encendió la furia de su exsocio.

Luis Ventura respondió sin filtros: "Si yo hablo, va preso."