Rosario abre el juego por la autonomía municipal con enfoque electoral

En primer lugar, el bloque de Unidos propuso realizarla en la sede local de la Gobernación. No obstante, sectores de la oposición se mostraron en contra por lo que, luego de negociaciones, se llegó a un acuerdo de trasladarla a un espacio considerado "más neutral". Es decir, el recinto del Concejo Municipal de Rosario.

Los representantes de la alianza que agrupa a la UCR, el socialismo, el PRO y otras fuerzas son Katia Passarino, Germán Giacomino, Mauricio Maroevich, Oscar Dolzani, Josefina del Río, Sara Sánchez Lecumberri, Joaquín Blanco y Gino Svegliati.

Por su parte, Juan Monteverde, Diego Giuliano y Pablo Corsalini van por Más para Santa Fe, Juan Pedro Aleart y Javier Meyer por La Libertad Avanza (LLA), José Machado por Somos Vida y Libertad y Rubén Giustiniani por Activemos.

image Aroma electoral entre Juan Pedro Aleart y Juan Monteverde por la intendencia en Rosario (2027).

El formato elegido para la mesa de diálogo será el de audiencia pública, lo que permitirá la participación de diferentes instituciones del ámbito estatal y de la sociedad civil. En ese marco, están convocados a intervenir representantes de gobiernos locales, universidades, colegios profesionales, sindicatos municipales y organizaciones sociales, con el propósito de recoger miradas plurales sobre un tema que impacta directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

La mirada política del debate no pasa por alto ya que dos convencionales reformadores, apuntados a competir por la intendencia de Rosario en 2027, participarán de la comisión (Aleart y Monteverde), mirando en el más allá.

Sin embargo, no todo es consenso. El presidente del bloque de convencionales de LLA, Nicolás Mayoraz, denunció que la elección de que la Cuna de la Bandera sea sede inicial de la discusión no fue una decisión institucional, sino el resultado de un presunto convenio político entre el gobernador, Maximiliano Pullaro, y el peronista, Monteverde, con la finalidad de asegurar determinados votos para la Convención Reformadora.

El debate por Rosario, ¿próxima ciudad autónoma?

Sebastián Chale, secretario de Gobierno municipal, dialogó con el medio Cadena3, donde sostuvo que "Rosario necesita un marco institucional propio para tomar decisiones con más cercanía, sin depender de marcos provinciales pensados para realidades diferentes".

Según explicó el funcionario, el objetivo es que la ciudad pueda sancionar su Carta Orgánica, es decir, su propia constitución local.

"Eso nos permitiría repensar el sistema político e institucional. Rosario podría, por ejemplo, tener un viceintendente o evitar elecciones intermedias que hoy generan un desgaste innecesario". "Eso nos permitiría repensar el sistema político e institucional. Rosario podría, por ejemplo, tener un viceintendente o evitar elecciones intermedias que hoy generan un desgaste innecesario".

Uno de los puntos clave del proyecto es que no contempla la creación de nuevos tributos. "La autonomía no implica subir impuestos. Todo lo contrario: vamos a incorporar una cláusula de estabilidad fiscal. El problema de fondo es la distribución de los recursos ya existentes, no la falta de impuestos", precisó Chale.

image El intendente de Rosario, Pablo Javkin, firmó un convenio con las autoridades de las Facultades de Derecho de ambas universidades para tal fin.

Por el lado de la seguridad, descartó la idea de crear una policía municipal ya que, según su consideración, "las experiencias en ese sentido fracasaron" y justificó que "Fragmentar la fuerza policial genera corrupción. Nosotros apostamos a mejorar la coordinación tecnológica, el monitoreo y el trabajo articulado con Provincia y el Ministerio Público", sumó.

Como cierre, insistió en que el proceso debe pensarse en clave metropolitana.

"Rosario no está sola. Necesitamos estándares comunes para el transporte, la recolección de residuos, el desarrollo urbano. La autonomía también es una oportunidad para proyectar una región más integrada", finalizó.

El debate sobre la autonomía municipal de Rosario está en marcha. El desafío es avanzar hacia un modelo institucional más moderno, eficaz y representativo, que respete la identidad local y potencie las capacidades de la ciudad sin aumentar la presión fiscal sobre los vecinos.

