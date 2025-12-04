Leonardo DiCaprio parece no cansarse: tras el éxito de “Una batalla tras otra”, la estrella de “Titanic”, “El origen” y “Revenant” se alista para cumplir un viejo anhelo. Michael Mann busca llevar a la pantalla “Heat 2”, la secuela del clásico de los noventa protagonizado por Al Pacino y Robert De Niro.
Leonardo DiCaprio prepara un nuevo film: "Es el mejor thriller criminal"
Basada en la novela de 2022, Leonardo DiCaprio trabaja junto a Michael Mann en la secuela de Heat, mientras Christian Bale negocia su posible incorporación.
Así lo confirmó el actor en una entrevista con Deadline, generando especulaciones sobre el papel que podría interpretar dentro de una película que tendrá un reparto completamente nuevo. “Es emocionante, y creo que la veo como algo independiente”, reflexionó el oriundo de California.
El fallecimiento de Val Kilmer en abril de este año volvió inevitable una pregunta: ¿podría DiCaprio interpretar a Chris Shiherlis, el personaje del actor que dio vida a una de las caras más icónicas de “Heat”? A sus 51 años, y con un BAFTA y un Oscar a cuestas, DiCaprio no parece dispuesto a alejarse de los rodajes.
“Es una película particular, estamos trabajando en ella y aún nos queda mucho para empezar la producción. Es un guiño a Heat, un homenaje, y retoma la historia a partir de ahí. El libro ya está a la venta, así que no estoy desvelando ningún secreto”, adelantó.
¿Quiénes estarán en la película?
El largometraje, que según DiCaprio “estará ambientado en el futuro y en el pasado”, parece haberse convertido en una de sus obsesiones. Hablando de la historia, no dudó en decir: “Es el mejor thriller criminal”.
Sin embargo, a la hora de revelar a qué figura dará vida, DiCaprio se mantuvo ambiguo. Explicó que está ‘en plena conversación’ con Mann para definir qué personaje terminará interpretando, con Shiherlis y Vincent Hanna como opciones sobre la mesa. Y la sorpresa no termina ahí: según adelantó IGN, Christian Bale también se encuentra en tratativas para sumarse a este nuevo proyecto policial.
La última aparición de Bale en el cine fue en “Los crímenes de la academia”, dirigida por Scott Cooper, donde interpretó a Augustus Landor, un detective veterano que intenta resolver una serie de asesinatos en West Point. La película lo mostró cerca de un registro más oscuro y contenido, lo que alimenta aún más las expectativas en torno a su posible participación en “Heat 2”.
¿Y otro Aviador?
“Y hay otra película que hacer”, deslizó DiCaprio hacia el final de la entrevista. “El libro de Howard Hughes, El aviador, lo llevé en mi mochila durante casi diez años. Michael desarrolló todo el guion con John Logan y fue simplemente magistral”, recordó el actor, elogiando la visión del guionista y el modo en que logró capturar la degradación y el trastorno obsesivo compulsivo del magnate.
“Hay otra película por hacer, que será más adelante, en la que él está atrapado en la habitación de un hotel en Las Vegas con centímetros de polvo alrededor”, reveló sin medir demasiado el peso de sus palabras.
La película de 2004, dirigida por Martin Scorsese y escrita por John Logan, se apoyó en la mirada que Mann había desarrollado sobre Hughes durante años, algo que DiCaprio volvió a destacar. La historia siempre fue más grande que una sola película, y el actor parece decidido a retomarla en algún momento.
Con “Heat 2”, DiCaprio vuelve a colocarse en el centro del cine de género en uno de los momentos más altos de su carrera. Y si su agenda sigue expandiéndose, todo indica que los próximos años serán decisivos para volver a ver al actor en personajes tan complejos como los que lo llevaron a la cima.
