Leonardo DiCaprio prepara un nuevo film: "Es el mejor thriller criminal"

Lo que me encanta de Michael Mann como artista y como persona es que es extraordinario trabajar con él, porque no hay nada que no haya pensado. Ha pensado en cada matiz y detalle del personaje y del mundo, y siempre tendrá respuesta a cualquier pregunta Lo que me encanta de Michael Mann como artista y como persona es que es extraordinario trabajar con él, porque no hay nada que no haya pensado. Ha pensado en cada matiz y detalle del personaje y del mundo, y siempre tendrá respuesta a cualquier pregunta

Sin embargo, a la hora de revelar a qué figura dará vida, DiCaprio se mantuvo ambiguo. Explicó que está ‘en plena conversación’ con Mann para definir qué personaje terminará interpretando, con Shiherlis y Vincent Hanna como opciones sobre la mesa. Y la sorpresa no termina ahí: según adelantó IGN, Christian Bale también se encuentra en tratativas para sumarse a este nuevo proyecto policial.

La última aparición de Bale en el cine fue en “Los crímenes de la academia”, dirigida por Scott Cooper, donde interpretó a Augustus Landor, un detective veterano que intenta resolver una serie de asesinatos en West Point. La película lo mostró cerca de un registro más oscuro y contenido, lo que alimenta aún más las expectativas en torno a su posible participación en “Heat 2”.

. Leonardo DiCaprio en Los asesinos de la luna junto a Robert De Niro, película estrenada en 2023.

¿Y otro Aviador?

“Y hay otra película que hacer”, deslizó DiCaprio hacia el final de la entrevista. “El libro de Howard Hughes, El aviador, lo llevé en mi mochila durante casi diez años. Michael desarrolló todo el guion con John Logan y fue simplemente magistral”, recordó el actor, elogiando la visión del guionista y el modo en que logró capturar la degradación y el trastorno obsesivo compulsivo del magnate.

“Hay otra película por hacer, que será más adelante, en la que él está atrapado en la habitación de un hotel en Las Vegas con centímetros de polvo alrededor”, reveló sin medir demasiado el peso de sus palabras.

La película de 2004, dirigida por Martin Scorsese y escrita por John Logan, se apoyó en la mirada que Mann había desarrollado sobre Hughes durante años, algo que DiCaprio volvió a destacar. La historia siempre fue más grande que una sola película, y el actor parece decidido a retomarla en algún momento.

Con “Heat 2”, DiCaprio vuelve a colocarse en el centro del cine de género en uno de los momentos más altos de su carrera. Y si su agenda sigue expandiéndose, todo indica que los próximos años serán decisivos para volver a ver al actor en personajes tan complejos como los que lo llevaron a la cima.

