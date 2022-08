Critican fuerte a Leonardo DiCaprio por sus viajes en avión

No hay un solo activista climático que no sea un completo hipócrita sobre todo esto. Todo lo que hacen es hipocresía total. Diría que no tienen conciencia de sí mismos, pero simplemente no les importa. Todo esto realmente tiene la intención de controlarnos, no para que ellos se controlen a sí mismos No hay un solo activista climático que no sea un completo hipócrita sobre todo esto. Todo lo que hacen es hipocresía total. Diría que no tienen conciencia de sí mismos, pero simplemente no les importa. Todo esto realmente tiene la intención de controlarnos, no para que ellos se controlen a sí mismos

En 2016, el actor viajó 8.000 millas en su jet privado. Viajes desde Europa a Nueva York y viceversa eran los que preponderan. Fue el mismo Jair Bolsonaro quien lo criticó tras ser vapuleado por el actor, que reclamaba por la deforestación del amazonas, esto lo contó Urgente24. Se lo ve constantemente de viaje y en sus yates también, cosa que no le gusta a muchísimos líderes de derecha, que aprovechan para apuntar contra el emblemático actor hollywoodense.

Así, DiCaprio se convirtió en tendencia en las redes y sus imágenes ‘contaminando’ fueron difundidas en los distintos muros de la World Wide Web.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

