La justicia de Salta encabeza una investigación a través de la Fiscalía Penal de Pichanal a causa de una denuncia de la organización ecológica Greenpeace por la fuga de fluidos y gases del pozo petrolero de Lomas de Olmedo. De ahí, esa organización que protege el medio ambiente pidió cerrar el “Chernobyl salteño”.
¿'Chernobyl salteño'? La Justicia inspeccionó el pozo de Lomas de Olmedo por fluidos y gases
La justicia de Salta inspeccionó el pozo petrolero de Lomas de Olmedo del Municipio de Pichanal por fluidos y gases tras la denuncia de Greenpeace.
Por eso, la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, la fiscal civil Marcela Fernández y sus auxiliares fiscales, junto al juez de Garantías 2 de Orán, Gustavo Ramiro Morizzio, y la parte querellante, participaron de una inspección ocular de ese pozo petrolero y también intervinieron los profesionales José Luis Manzano, Joel Medina y Jimena Gato del Servicio Forense en Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de Bomberos de la Policía de la Provincia de Salta.
Greempeace pidió cerrar el “Chernobyl salteño”
Las acciones judiciales de la justicia salteña tuvieron su origen a causa de una denuncia de la organización ecologista Greempeace acerca del escape de fluidos y gases del Pozo Petrolero de Lomas de Olmedo. A partir de ahí, ese organismo reveló que “desde hace más de dos años que las fugas sin control de gases y líquidos de hidrocarburos del Pozo petrolero Lomas de Olmedo X-10, ubicado en el área Puesto Guardián, provincia de Salta, están dañando el bosque nativo, su flora y fauna. Aunque hace varios meses los pobladores denuncian este desastre ambiental, aún no reciben respuesta. La empresa responsable abandonó el pozo y se retiró del lugar”.
Por lo tanto, Greenpeace calificó de “catastrófico” ese escenario y que ese “bosque característico se transformó en un sitio en el que no se puede respirar. En la zona alrededor del pozo, donde la emanación de gases afectó el agua, la tierra y el aire, se encontraron 350 animales muertos y desapareció la vegetación. Pobladores se vieron obligados a abandonar sus hogares y huir de la zona para preservar sus vidas. Se estima que la contaminación se extiende por un área de 20 hectáreas. Y además, existe un serio riesgo de incendios en los bosques de la zona que podrían multiplicar los daños”.
Greenpeace denunció “ecocidio” en Salta
Al mismo tiempo, esa organización ecologista denunció: “Este ecocidio se agravó hace unos meses. En ese momento Greenpeace denunció públicamente la situación. Desde entonces, nadie se hizo responsable ni se llevaron a cabo acciones efectivas para disminuir el impacto ambiental y recomponer el ambiente”.
Por eso, Greempeace apuntó a “lograr que el ‘Chernobil’ salteño llegue a su fin y vuelva el bosque”.
¿Cómo sigue la investigación de la justicia de Salta?
La investigación es en relación a una causa que lleva adelante la Fiscalía Penal de Pichanal, tras la denuncia realizada por puesteros de la zona, por la surgencia de fluidos y gases del Pozo Lomas de Olmedo X-10, operado por Presidente Petroleum S.A., el que se encuentra abandonado, y que constituye una amenaza para la población y el medio ambiente. En dicha causa, se lleva a cabo una actoría civil ambiental, por lo cual se encuentra interviniendo la Fiscalía Civil.
Esta denuncia realizada en marzo pasado, es por una nueva fuga activa de gases y líquidos desde un cráter en su estructura, lo que agrava la situación de contaminación previamente denunciada y constatada por la intervención del CIF.
La constatación judicial consistió en un reconocimiento del lugar afectado, tras un relevamiento realizado en 2023, y es parte del adelantamiento de prueba solicitado en la actoria civil.
La fiscal Fuentes señaló que la siguiente medida será el levantamiento de muestras para completar la pericia ambiental.
