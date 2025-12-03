¿'Chernobyl salteño'? La Justicia inspeccionó el pozo de Lomas de Olmedo por fluidos y gases

Por eso, Greempeace apuntó a “lograr que el ‘Chernobil’ salteño llegue a su fin y vuelva el bosque”.

¿Cómo sigue la investigación de la justicia de Salta?

La investigación es en relación a una causa que lleva adelante la Fiscalía Penal de Pichanal, tras la denuncia realizada por puesteros de la zona, por la surgencia de fluidos y gases del Pozo Lomas de Olmedo X-10, operado por Presidente Petroleum S.A., el que se encuentra abandonado, y que constituye una amenaza para la población y el medio ambiente. En dicha causa, se lleva a cabo una actoría civil ambiental, por lo cual se encuentra interviniendo la Fiscalía Civil.

Esta denuncia realizada en marzo pasado, es por una nueva fuga activa de gases y líquidos desde un cráter en su estructura, lo que agrava la situación de contaminación previamente denunciada y constatada por la intervención del CIF.

La constatación judicial consistió en un reconocimiento del lugar afectado, tras un relevamiento realizado en 2023, y es parte del adelantamiento de prueba solicitado en la actoria civil.

La fiscal Fuentes señaló que la siguiente medida será el levantamiento de muestras para completar la pericia ambiental.

Embed - Pozo Lomas de Olmedo. Constatación judicial

