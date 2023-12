Greenpeace advierte: "desastre ambiental" por la ley ómnibus

-Ley de Quema 26.562, sancionada en el 2009,

-desregulación y desfinanciamiento de la Ley de bosques 26.331, sancionada en el 2007.

Estas tres normas consagran hitos importantes de la historia de la defensa de la naturaleza y el medio ambiente en Argentina continental y la Antártida.

Todas ellas han sido el resultado de importantes debates que se dio la sociedad durante años enteros.

“Desde Greenpeace llamamos a todo el Congreso a rechazar este proyecto de Ley, resguardando la democracia y los procesos de debate legislativos que la Argentina ha dado para proteger nuestro patrimonio. Son luchas que hemos ganado y que no podemos perder bajo ningún concepto. Los glaciares y los bosques no se negocian, es una regresión ambiental que no podemos permitir”, aseguró Diego Salas:

“Hoy más que nunca, en contexto de crisis, es necesario comprender que ningún futuro ni desarrollo será posible y beneficioso para las personas, sin la protección del medio ambiente, nuestro sustento fundamental para sostener la vida y toda actividad humana en la tierra” cerró el representante de Greenpeace.

El mar argentino también quedaría afectado

El capitán de marina y comunicador naval Fernando Morales cuestionó desde Infobae.com los cambios que plantea el DNU del presidente Milei.

"El nuevo texto modifica de raíz el artículo 24 de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo con la normativa nacional vigente."

Si se aprobara el nuevo texto, buques de todo el mundo que pidieran cuota de pesca en nuestras aguas podrían desempeñarse legalmente dentro de las 200 millas náuticas, afectando la soberanía nacional.