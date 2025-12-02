Blue Origin vs. SpaceX: La batalla que definirá quién conquista la Luna primero

El factor político y la presión de China

La presión aumenta desde Washington. Donald Trump conversó con Bezos sobre su deseo de ver una misión tripulada durante su mandato, según reportó The Wall Street Journal. La amenaza de que China llegue primero a la Luna con astronautas propios agrega urgencia al programa Artemis de la NASA, que ya sufrió múltiples retrasos.

image Jeff Bezos o Elon Musk: acá se decide todo.

Mientras SpaceX confía en su Starship, un cohete reutilizable con capacidad para más de 100 toneladas, Blue Origin contraataca con simplicidad operativa. La NASA evalúa ambas propuestas, y la decisión definirá no solo quién gana la carrera, sino qué modelo de conquista espacial prevalecerá: la capacidad bruta o la eficiencia estratégica.

