La tensión en la industria espacial escaló a niveles inéditos. Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, reveló su estrategia para adelantarse a SpaceX en la carrera hacia la Luna, y el plan incluye un módulo de aterrizaje simplificado que podría llevar astronautas al satélite natural antes de lo esperado.
CARRERA ESPACIAL
Blue Origin vs. SpaceX: La batalla que definirá quién conquista la Luna primero
Mientras SpaceX promete más capacidad, Blue Origin apuesta por la simplicidad. La NASA evalúa quién ganará la carrera más importante del siglo.
Quizás te interese leer: Lanzaron satélites que vigilarán cada gota de agua del planeta: La tecnología más grande del 2025
La apuesta de Bezos contra Musk por la Luna
La movida no es casual. Después de décadas de desarrollo metódico y críticas por su lentitud, Blue Origin cambió las reglas de juego bajo el liderazgo de Dave Limp, quien asumió como CEO en diciembre de 2023. La empresa despidió al 10% de su plantilla, reestructuró su dirección y aceleró el ritmo de producción para competir de frente con el gigante de Elon Musk.
El primer golpe llegó con los lanzamientos exitosos del cohete New Glenn y la captura del propulsor. Ahora, Blue Origin prepara el lanzamiento del Blue Moon Mark 1, su vehículo de carga lunar, programado para principios de 2026. Pero la jugada maestra es la propuesta presentada a la NASA: una versión modificada de ese módulo que usaría propulsores almacenables, evitando la compleja transferencia de combustible en el espacio.
La propuesta de Limp es clara: apostar por hardware ya probado o a punto de probarse. "No son variaciones drásticas de algo nuevo. Se trata de tomar productos que ya habíamos pensado fabricar", explicó el ejecutivo. El objetivo es aterrizar astronautas hacia finales de 2028, adelantándose a cualquier plan de SpaceX.
El factor político y la presión de China
La presión aumenta desde Washington. Donald Trump conversó con Bezos sobre su deseo de ver una misión tripulada durante su mandato, según reportó The Wall Street Journal. La amenaza de que China llegue primero a la Luna con astronautas propios agrega urgencia al programa Artemis de la NASA, que ya sufrió múltiples retrasos.
Mientras SpaceX confía en su Starship, un cohete reutilizable con capacidad para más de 100 toneladas, Blue Origin contraataca con simplicidad operativa. La NASA evalúa ambas propuestas, y la decisión definirá no solo quién gana la carrera, sino qué modelo de conquista espacial prevalecerá: la capacidad bruta o la eficiencia estratégica.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Revelaron de dónde vino el planeta que chocó contra la Tierra: El dato que cambia todo
El plan de NASA: Entrenan bajo 23 millones de litros de agua para misión que cambiará todo
Marte tiene rayos y el robot Perseverance lo confirmó por primera vez en la historia
¿Qué ADN se encontró en Argentina y se publicó primero en Rusia?
China completó lanzamiento espacial de emergencia tras colisión con chatarra en órbita