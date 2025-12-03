La antesala a las Fiestas viene siendo el peor y no parece modificarse. La fábrica de alimentos, Georgalos, reconocida por clásicos como Mantecol y Palitos de la Selv', quedó en la cornisa por un fuerte recorte que afecta a 600 trabajadores de su planta bonaerense de Victoria. Plan de suspensiones que trajo internas.
Peligra el Mantecol para las Fiestas: Georgalos padece la crisis industrial
Despidos en Georgalos
Al respecto, el delegado del establecimiento, Rubén Domínguez, señaló que "Además de los despidos antisindicales por una huelga que llamó el sindicato en junio, ahora tenemos pautadas suspensiones para 600 compañeros en tandas de 80".
Sobre esa línea, el representante precisó que las licencias son aplicadas "por 15 días a cada trabajador, con un artículo por fuerza mayor. Que es el mismo que los empresarios pueden usar para despedir". Según Domínguez, ese mecanismo quedó a disposición de la firma en medio de un escenario donde la producción perdió ritmo y las ventas se desplomaron.
Esa reducción se traduce en que los operarios perciben entre el 75% y el 80% de su ingreso habitual mientras dura la rotación.
Se aproxima una Navidad sin Mantecol
La compañía atribuyó el recorte a la baja en la demanda y el avance de productos brasileños que compiten con la industria nacional.
Si bien Domínguez reconoció "el contexto de la Argentina de Javier Milei con la apertura de importaciones", cuestionó al gremio de la Alimentación al apuntar sobre "el sindicato de Rodolfo Daer y Escalante" que "está permitiendo las suspensiones".
"Hay irregularidades que está tolerando el sindicato en complicidad con la empresa", agregó. En tanto, los empleados ya comenzaron a organizar movilizaciones para rechazar lo que consideran un golpe directo al salario.
El malestar se da en medio de un momento clave para la empresa ya que la elaboración de productos emblemáticos suele intensificarse en diciembre.
La planta de Victoria retomó la fabricación de Mantecol en 2022, tras la compra del establecimiento a la compañía Mondelez, lo que había significado el regreso del postre a manos nacionales.
La situación de Georgalos dejó expuesta la fragilidad de un sector que enfrenta desafíos crecientes. En ese marco, la continuidad de la elaboración de uno de los dulces más identitarios del país se transformó en un reflejo del impacto económico en la industria y en los hogares argentinos.
Ola de cierres
Las suspensiones ocurren mientras se profundiza una ola de cierres y cesantías que se aceleró desde la llegada del actual Gobierno. En ese período, más de 19.164 firmas bajaron sus persianas en todo el país, una cifra que alimenta la tensión laboral en distintos sectores y suma presión sobre actividades que ya arrastraban caídas.
La paradoja es evidente: la empresa ajusta puertas adentro mientras intenta conquistar nuevos mercados para ganar competitividad frente a las mismas importaciones que hoy usa como argumento para suspender al personal.
El caso de Georgalos se suma a un cuadro más amplio que atraviesa a toda la industria nacional. De acuerdo a informes recientes elaborados a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en los últimos meses se destruyeron más de 55 mil puestos de trabajo industriales.
La puja interna dentro de la planta de Victoria abre un nuevo capítulo.
