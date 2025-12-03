¿Te cuesta conciliar el sueño? Esta práctica milenaria es tan eficaz para el insomnio como ir a terapia

Unos practicaron tai chi y otros recibieron terapia cognitiva-conductual para tratar el insomnio crónico que padecían.

El estudio mostró que la eficacia del tai chi fue inferior a la terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I) en el mes 3, pero no así en el mes 15.

Tai Chi.jpg ¿El tai chi es bueno para dormir mejor? Estudio lo descubre.

"Al tercer mes, el grupo de tai chi mostró una reducción de 6,67 en las puntuaciones del Índice de Gravedad del Insomnio, mientras que el grupo de TCC-I tuvo una reducción de 11,19", escribieron los autores.

"Al mes 15, las reducciones para el tai chi y la TCC-I fueron de 9,51, respectivamente (...) en este punto, el tai chi se consideró no inferior a la TCC-I", agregaron.

De acuerdo con los investigadores "este hallazgo apoya el uso del tai chi como un enfoque alternativo para el tratamiento a largo plazo del insomnio crónico en adultos de mediana edad y mayores".

Los resultados del estudio aparecen en The BMJ.

Qué funciona para el insomnio

Ya la ciencia nos había avisado en otro estudio que el tai chi podría tener beneficios para dormir mejor.

De acuerdo con un estudio anterior, el tai chi redujo las puntuaciones de la mala calidad del sueño en más de 4 puntos, aumentó el tiempo total de sueño 52 minutos, redujo el despertar después del inicio del sueño 36 minutos, acortó la latencia del inicio del sueño casi 25 minutos y ayudó a aumentar el tiempo total de sueño 24 minutos.

Además del tai chi, el yoga, y caminar o trotar fueron eficaces para mejorar la calidad de sueño.

----------

Más noticias en Urgente24

¿La banana es buena para la acidez estomacal? Estudio lo revela todo

Tengo hígado graso: Cuáles son los alimentos recomendados y prohibidos

9 mejores trucos para controlar la diabetes en la temporada navideña, según expertos

Científicos descubren la ventaja que tiene tu cerebro sobre la IA y que no notas

Qué puedes hacer a los 30 para tener buena memoria en la vejez