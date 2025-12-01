TOMA NOTA
9 mejores trucos para controlar la diabetes en la temporada navideña, según expertos
¡Llegó la época navideña! Y aquí están algunos consejos para bajar el azúcar en sangre y mantener bajo control la diabetes en Navidad.
He aquí algunas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Asociación Americana de la Diabetes (ADA) para mantener bajo control la diabetes en Navidad. Sigue estos trucos:
Cuídate los días previos
Si ya sabes que tienes un evento navideño donde podría ponerse a prueba el control de tu azúcar en sangre, los expertos recomiendan cuidarse los días previos controlando la glucosa, comiendo a tiempo, manteniendo un horario de sueño constante y tomando sus medicamentos.
No te saltes las comidas
Si está pensando en saltarse el desayuno o almuerzo para dejar espacio para las cenas decembrinas, no lo haga. Los expertos en diabetes advierten que saltarse la comida puede aumentar los niveles de azúcar en sangre, además que contribuye a que comas en exceso.
Come más verduras
Las verduras deben tener un lugar privilegiado en tu dieta. Los especialistas aconsejan llenar la mitad del plato con verduras sin almidón, como espinaca, brócoli, zanahorias y coliflor.
Evita las bebidas azucaradas
Si te gusta tomar café navideño endulzado, refresco, u otras bebidas con mucha azúcar, procura evitarlo. Por ejemplo, una bebida de cola normal de 355 ml contiene alrededor de 140 calorías y 40 gramos de azúcares añadidos, mucho más del azúcar agregado que alguien debería consumir en un día.
Haz ejercicio físico
Sabemos que en diciembre hay muchos compromisos y fiestas, pero, es importante hacer espacio en la agenda para el ejercicio físico, una de las claves para reducir el azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Además, la actividad física ayuda a reducir el estrés, un factor de riesgo del azúcar alta en sangre.
Camina después de comer
Si no tienes tiempo de hacer ejercicio físico, los expertos aseguran que, incluso, dar una caminata diaria después de la comida puede ayudar a reducir los niveles de glucosa. Es preferible esto a quedarte en el sofá.
Bebe mucha agua
Algunas personas no lo saben, pero, la deshidratación puede elevar los niveles de azúcar en sangre, por eso, es crucial beber suficiente agua durante todo el día.
Evita el alcohol
El consumo de alcohol puede causar fluctuaciones peligrosas en los niveles de azúcar en sangre e interferir con el efecto de algunos medicamentos para la diabetes. Por eso, la recomendación, en general, es limitar o evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
Controla tu nivel de azúcar en sangre
Saber cómo está tu nivel de azúcar en sangre es importante en cualquier época del año, así que, sigue la recomendación de los expertos y controla tu glucosa, incluso en medio de las festividades navideñas.
