9 mejores trucos para controlar la diabetes en la temporada navideña, según expertos

Evita las bebidas azucaradas

Si te gusta tomar café navideño endulzado, refresco, u otras bebidas con mucha azúcar, procura evitarlo. Por ejemplo, una bebida de cola normal de 355 ml contiene alrededor de 140 calorías y 40 gramos de azúcares añadidos, mucho más del azúcar agregado que alguien debería consumir en un día.

Haz ejercicio físico

Sabemos que en diciembre hay muchos compromisos y fiestas, pero, es importante hacer espacio en la agenda para el ejercicio físico, una de las claves para reducir el azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Además, la actividad física ayuda a reducir el estrés, un factor de riesgo del azúcar alta en sangre.

Camina después de comer

Si no tienes tiempo de hacer ejercicio físico, los expertos aseguran que, incluso, dar una caminata diaria después de la comida puede ayudar a reducir los niveles de glucosa. Es preferible esto a quedarte en el sofá.

Bebe mucha agua

Algunas personas no lo saben, pero, la deshidratación puede elevar los niveles de azúcar en sangre, por eso, es crucial beber suficiente agua durante todo el día.

Evita el alcohol

El consumo de alcohol puede causar fluctuaciones peligrosas en los niveles de azúcar en sangre e interferir con el efecto de algunos medicamentos para la diabetes. Por eso, la recomendación, en general, es limitar o evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

Controla tu nivel de azúcar en sangre

Saber cómo está tu nivel de azúcar en sangre es importante en cualquier época del año, así que, sigue la recomendación de los expertos y controla tu glucosa, incluso en medio de las festividades navideñas.

