Tengo hígado graso: Cuáles son los alimentos recomendados y prohibidos

Verduras

Las verduras deben deben tener un lugar privilegiado en tu plato. Se recomienda comer, al menos, tres porciones de verduras al día. Entre las verduras buenas para el hígado graso se encuentran las verduras de hoja verde y verduras crucíferas, como el brócoli, según los expertos.

Frutas

Las frutas también están entre los alimentos que ayudan a tener un hígado sano. Se aconseja comer, al menos, dos porciones de fruta al día. Una de las mejores frutas para el hígado son las bayas.

Pescado

Ciertos alimentos pueden ser buenos para la salud del hígado porque ayudan a reducir la inflamación. Los pescados ricos en omega 3 como el salmón son parte de ello. Los especialistas en salud recomiendan comer pescado 3 veces a la semana.

Legumbres y frijoles

Uno de los alimentos que debe comer cada semana para mantener una buena función hepática son las legumbres y frijoles. Escoja entre guisantes, lentejas, junto con una variedad de frijoles como rojos, negros, lima, rojos, de soya y blancos.

Granos integrales

Si tiene hígado graso, quizá debería cambiar el pan blanco, el arroz, la pasta y la avena. por una versión integral. Los especialistas indican que, en general, hay que elegir granos 100% integrales.

Frutos secos

Comer un puñado de frutos secos al día puede ser bueno para la salud en general, y también para el hígado. Los expertos destacan que los frutos secos contienen antioxidantes y propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la grasa hepática.

Grasas saludables

Podría pensar que al tener el hígado no debe comer grasas, pero, en realidad, hay que saber elegirlas. El aceite de oliva es uno de los más recomendados y otras grasas insaturadas que son más saludables.

Hígado graso: Alimentos prohibidos

Por otra parte, las personas con enfermedad del hígado graso deberían limitar el consumo de ciertos alimentos, como:

Alimentos ultraprocesados

Las papas fritas, comidas congeladas, pizzas, snacks envasados, comida rápida y otros, pueden tener grasas, azúcares y aditivos que afectan la salud del hígado, según los expertos.

Alimentos grasosos

Los alimentos ricos en grasas saturadas, como carnes grasas, patatas fritas y mantequilla, también hay que evitarlos.

Alimentos y bebidas azucarados

Los azúcares añadidos presentes en refrescos, zumos de fruta, dulces y más, pueden contribuir a la acumulación de grasa en el hígado, dicen los especialistas.

Carbohidratos refinados

Los carbohidratos refinados se vinculan con el aumento de la grasa hepática. Esto incluye pan blanco, arroz blanco y pasta blanca.

Carnes rojas y procesadas

Los expertos piden evitar las carnes rojas, los fiambres, perritos calientes y nuggets de pollo.

Alcohol

El exceso de alcohol es un enemigo conocido de la salud hepática. Las personas con enfermedad del hígado graso deben evitarlo aún más.

Pese a que la recomendación en general es seguir una dieta saludable y hacer cambios en el estilo de vida, es importante consultar con un médico si le preocupa el hígado graso.

