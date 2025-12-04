Giacomini advierte que Milei castiga a "las principales actividades económicas de PBA"

“Es la segunda fábrica que cierra en la zona, hace un mes cerró una fábrica de frazadas con 20 trabajadores y tuvimos 40 despidos en una fábrica de telas de Burzaco. Esperamos que este Gobierno cambie el rumbo de la economía y se ocupe de la producción. Queda mucha gente en la calle”, concluyó el sindicalista.

Diego Giacomini alerta sobre la situación en la PBA

Desde su cuenta personal en la red social X, el economista Diego Giacomini que supo trabajar con Javier Milei antes de que éste llegue a la presidencia, alertó sobre la situación de las actividades económicas en la provincia de Buenos Aires.

Tomando datos oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, Giacomini concluyó que “el nivel de actividad en la PBA se disocia cada vez más del nivel de actividad nacional que mide el EMAE, ya que las principales actividades económicas de PBA son las más castigadas (chart 1). Ergo, el consumo en PBA se disocia cada vez más del EMAE (chart 2)”.

emae1 Comparativa del actividad según Diego Giacomini

En declaraciones a Urgente24, Giacomini explicó que “el tema a comprender es que los sectores económicos más castigados por Milei, son los principales en PBA y, además, son los mayores generadores de empleo”.

“Según el Gobierno, tienen que invertir y reconvertirse en 2 o 3 meses para volver a tomar a todos, y que el tornero aprenda a programar convirtiéndose en ingeniero en sistemas”, ejemplificó.

emae2 Comparativa del consumo según Diego Giacomini.

“Milei/Boggiano y Sturzenegger creen que con una buena señal de precios de mercado, todas las tejedoras de la industria textil del conurbano se van a mudar a San Juan o Catamarca para hacer minería. Deben pensar: si los egipcios construyeron pirámides solo con gente, nosotros extraeremos los minerales para ‘papá EEUU’ con trabajadores reconvertidos. Hay que avisarles que las pirámides eran con trabajo esclavo y deben retrotraer la legislación a antes de la Asamblea de 1813”, ironizó el economista.

“Una cosa es ser liberal y creer que las señales de mercado asignan eficientemente, y otra cosa muy diferente es ser estúpido delirante y creer hacer magia”, concluyó.

--------------

