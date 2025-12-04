Un botón de muestra: La textil Hazan Silvia cerró y despidió a sus 50 trabajadores argumentando que no pueden competir con la importación china. Hace rato que las textiles se quejan de las importaciones y los costos, pero el tema es más amplio como advierte el economista Diego Giacomini que culpa a Milei.
CIERRA UNA TEXTIL
Giacomini advierte que Milei castiga a "las principales actividades económicas de PBA"
El cierre de una textil en Lanús por las importaciones reaviva el debate sobre la actividad económica en la gestión Milei. Advertencia de Diego Giacomini.
El caso Hazan Silvia
La empresa textil de Lanús (Provincia de Buenos Aires) Hazan Silvia, cerró y echó a sus 50 operarios, que organizaron una protesta en la puerta de la planta porque aseguran que el dueño no quise aceptar los salvatajes ofrecidos desde el gobierno bonaerense.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó a una conciliación obligatoria para evitar que los 50 trabajadores terminen en la calle.
El secretario general de la Asociación Obrera Textil, delegación sudoeste, Guillermo Aguilar, dijo al medio local Política del Sur, que “el dueño quiere cerrar” y “no aprovechó las oportunidades que se le dieron”. Esas posibilidades, precisó, fueron “ayuda de Provincia mediante el PREBA, que no pague cargas sociales, un crédito del Banco Provincia”.
Pero Aguilar reconoce los problemas que afrontan los empresarios: “No podemos competir con productos de China ni con la apertura indiscriminada de importaciones”.
“Es la segunda fábrica que cierra en la zona, hace un mes cerró una fábrica de frazadas con 20 trabajadores y tuvimos 40 despidos en una fábrica de telas de Burzaco. Esperamos que este Gobierno cambie el rumbo de la economía y se ocupe de la producción. Queda mucha gente en la calle”, concluyó el sindicalista.
Diego Giacomini alerta sobre la situación en la PBA
Desde su cuenta personal en la red social X, el economista Diego Giacomini que supo trabajar con Javier Milei antes de que éste llegue a la presidencia, alertó sobre la situación de las actividades económicas en la provincia de Buenos Aires.
Tomando datos oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, Giacomini concluyó que “el nivel de actividad en la PBA se disocia cada vez más del nivel de actividad nacional que mide el EMAE, ya que las principales actividades económicas de PBA son las más castigadas (chart 1). Ergo, el consumo en PBA se disocia cada vez más del EMAE (chart 2)”.
En declaraciones a Urgente24, Giacomini explicó que “el tema a comprender es que los sectores económicos más castigados por Milei, son los principales en PBA y, además, son los mayores generadores de empleo”.
“Según el Gobierno, tienen que invertir y reconvertirse en 2 o 3 meses para volver a tomar a todos, y que el tornero aprenda a programar convirtiéndose en ingeniero en sistemas”, ejemplificó.
“Milei/Boggiano y Sturzenegger creen que con una buena señal de precios de mercado, todas las tejedoras de la industria textil del conurbano se van a mudar a San Juan o Catamarca para hacer minería. Deben pensar: si los egipcios construyeron pirámides solo con gente, nosotros extraeremos los minerales para ‘papá EEUU’ con trabajadores reconvertidos. Hay que avisarles que las pirámides eran con trabajo esclavo y deben retrotraer la legislación a antes de la Asamblea de 1813”, ironizó el economista.
“Una cosa es ser liberal y creer que las señales de mercado asignan eficientemente, y otra cosa muy diferente es ser estúpido delirante y creer hacer magia”, concluyó.
