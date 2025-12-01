Reforma laboral lista: El Gobierno busca votos y el kirchnerismo habla de "cortina de humo"

Un diciembre caliente en el Senado (y el Gobierno negocia los votos)

El Gobierno quiere tratar la reforma entre el 10 y el 31 de diciembre. Luego habrá un receso breve en enero y el debate se retomará el 19 de ese mes. Aunque Martín Menem pretendía sesionar todo el verano, la falta de quórum obligó a desactivar esa idea.

Patricia Bullrich ya inició conversaciones con los bloques que podrían garantizar los votos, sobre todo los grupos provinciales y las bancadas aliadas que surgieron del reordenamiento político de las últimas semanas.

El kirchnerismo responde: “Bomba de humo y entrega del país”

Del otro lado del tablero, el peronismo ya definió su estrategia discursiva. Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más duros de Unión por la Patria, aseguró que la reforma “es vieja, fracasó y está hecha para bajar salarios”. Pero su crítica fue mucho más allá del eje laboral.

“Es una bomba de humo para entretenernos mientras están entregando el país como nunca antes”, lanzó el senador neuquino, en referencia a las últimas medidas económicas y de desregulación impulsadas por Milei.

Parrilli acusó al Gobierno de “sumisión total”, cuestionó la “degradación democrática” y sostuvo que la reforma “solo busca acelerar un modelo de precarización”. Afirmó que la actual caída del empleo ya es, en los hechos, una reforma laboral encubierta.

También aprovechó para volver a cargar contra Bullrich, a quien calificó de tener “causas sin explicar”, y contra la Corte Suprema, a la que acusó de mirar para otro lado ante supuestas irregularidades.

“Nos piden discutir una reforma laboral mientras avanzan con la entrega de recursos estratégicos del país. Esto no es modernización, es una puesta en escena”, insistió.

Un choque frontal en la antesala del debate

El escenario parlamentario se encamina así a un choque político directo: El Gobierno quiere mostrar orden, velocidad y determinación, presentando la reforma como pieza clave de su programa económico. Mientras el kirchnerismo la rechaza en bloque y busca instalar la idea de que el verdadero objetivo del Ejecutivo es ocultar decisiones más profundas vinculadas a privatizaciones y desregulaciones.

Mientras tanto, gobernadores y bloques provinciales —convertidos en árbitros del Congreso— evalúan hasta dónde alinearse con la Casa Rosada y qué beneficios pueden obtener a cambio de su respaldo. El debate de diciembre promete ser uno de los más ásperos del año.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Escrache y denuncia a supuestos testaferros de Chiqui Tapia: Las fotos y las supuestas pruebas

Gobernadores del norte terminan de hundir al PRO y los amarillos pierden más peso en Diputados

Advertencia de Donald Trump a Nicolás Maduro: "Debes abandonar Venezuela"