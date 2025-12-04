Luego de un 2025 paupérrimo, River quiere resurgir en la próxima temporada armando un equipo sumamente competitivo y es por eso que ya comenzó a buscar apellidos interesantes para incorporar. El sueño de Marcelo Gallardo se llama Santiago Sosa y desde Racing llegó una confirmación sobre el futuro del mediocampista.
LO DAN POR HECHO
Impacto total por lo que confirmaron en Racing sobre Santiago Sosa y River: "Hay algo..."
Sebastián Saja, secretario técnico de Racing, respondió ante la posibilidad que hay una ofeerta de River por Santiago Sosa.
Santiago Sosa regresó a la Argentina a principios del 2024 con la idea clara de volver a River, pero en ese momento Leonardo Ponzio, Enzo Francescoli y Martín Demichelis lo rechazaron e incluso, según la versión del jugador, alguien que no quiso mencionar no le atendió el teléfono. Es por eso que terminó recalando en Racing donde se convirtió en figura excluyente.
Ahora las cosas cambiaron en River con Marcelo Gallardo al frente del equipo y pensando en la incorporación de un volante central la primera opción que puso sobre la mesa fue Santiago Sosa. De hecho hubo conversaciones con su agente, Hernán Berman, para ver si era viable sacarlo de Racing una vez que termine la temporada pagando incluso los 12 millones de euros de la cláusula de salida.
Racing de le plantó a River por Santiago Sosa
En medio de todo esto el que rompió el silencio fue Sebastián Saja, Secretario Técnico de Racing, y ante la consulta sobre el fututo de Santiago Sosa y los rumores de una oferta de River fue absolutamente tajante. “No creo que se vaya a otro equipo del fútbol argentino, en nuestra estructura es fundamental”, comentó el ex arquero de La Academia dialogando con F12, programa de ESPN.
El Chino no se quedó ahí y fue por más. “Hay algo más que el valor de mercado, es lo que el jugador representa dentro de cada equipo. Es nuestro capitán y esas cosas tienen un valor que va más allá de lo económico, es difícil de cotizar. Es fundamental”, sentenció, remarcando que más allá de los 12 millones de cláusula, Sosa tiene una valía mucho mayor.
Racing no quiere que le vuelva a pasar lo que sucedió con Maxi Salas y es por eso que una vez que termine la temporada la idea sentarse a negociar una actualización contractual así como también se buscará elevar la cláusula de salida para que finalmente la chance de que se marche a River quede totalmente bloqueada y solo se le abra la puerta si llega un llamado del exterior.
