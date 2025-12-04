Impacto total por lo que confirmaron en Racing sobre Santiago Sosa y River: "Hay algo..."

El Chino no se quedó ahí y fue por más. “Hay algo más que el valor de mercado, es lo que el jugador representa dentro de cada equipo. Es nuestro capitán y esas cosas tienen un valor que va más allá de lo económico, es difícil de cotizar. Es fundamental”, sentenció, remarcando que más allá de los 12 millones de cláusula, Sosa tiene una valía mucho mayor.