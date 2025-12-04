Vacunación infantil en la mira: Qué planea la administración Trump y por qué expertos se oponen

Las consecuencias de la hepatitis B para la salud pueden ser graves, e incluyen cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado.

¿Qué motivó el posible cambio en las política de vacunas?

Un memorando interno de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dio algunas pistas de por qué se planea ciertos cambios en la política de vacunas de Estados Unidos.

The New York Times obtuvo el memorando, en el que se vincula la muerte de al menos 10 niños con la vacuna Covid y, como consecuencia, propone nuevas medidas regulatorias para la vacunación infantil.

El memorando no se hizo público, indica el diario estadounidense, y fue escrito por el Dr. Vinay Prasad, director de la división de vacunas de la FDA.

¿Qué advierten los expertos?

Los posibles cambios en el calendario de vacunación infantil en Estados Unidos ha preocupado a muchos expertos, quienes creen que se corre el riesgo de limitar el acceso a las vacunas o alejarse de la toma de decisiones basada en datos científicos pasados.

En una carta, publicada en el New England Journal of Medicine, 12 ex comisionados de la FDA expresaron su preocupación de que las recientes medidas de la agencia "socavarán un modelo regulatorio diseñado para garantizar la seguridad, eficacia y disponibilidad de las vacunas".

Consideran los posibles cambios como "una amenaza para la política de vacunas".

En otro artículo, publicado en Stat, exlíderes de los CDC, cuestionan al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

"El ACIP se ha desviado hacia algo más preocupante: inflar los riesgos especulativos y minimizar los beneficios comprobados de las vacunas", enfatizaron.

