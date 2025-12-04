El supermercado que remata electrodomésticos a precios imposibles

Además de estas súper promociones en el outlet, Coto también lanzó un descuento bomba exclusivo online: se trata de un 40% en productos seleccionados de electrodomésticos exclusivo con Comunidad Coto. Se trata de una tarjeta de fidelización sin costo y sin mantenimiento que se utiliza para distintas promociones. También hay hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de algunos bancos.