Este supermercado se encuentra liquidando electrodomésticos de marcas buenas a precios muy bajos. Estos descuentos son ideales para equipar tu casa sin tener que gastar de más. Hay muchos artículos con rebajas impresionantes que no te vas a querer perder.
El supermercado que remata electrodomésticos a precios imposibles
Un reconocido supermercado está liquidando electrodomésticos con descuentos impensados. Ideal para equipar tu casa sin gastar de más.
En dicho supermercado vas a poder encontrar una amplia selección de electrodomésticos que sin duda necesitás en tu casa. Si tenés que equipar tu hogar o hacer algún regalo, esta es la oportunidad perfecta para aprovechar todos los descuentos antes de que se terminen.
Supermercado liquida electrodomésticos muy baratos
En el outlet del supermercado Coto vas a poder encontrar una gran selección de productos a precios muy bajos. En su sitio web oficial hay muchas rebajas, pero la mayor cantidad de descuentos están en su local físico ubicado en Gallo 250 dentro de la sucursal del Shopping Abasto.
Coto tiene rebajas en televisores smart con un 25% menos, aires acondicionados ideales para el verano con descuentos del 25%, microondas a menos de $150.000 y muchos otros artículos como heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos.
Además de estas súper promociones en el outlet, Coto también lanzó un descuento bomba exclusivo online: se trata de un 40% en productos seleccionados de electrodomésticos exclusivo con Comunidad Coto. Se trata de una tarjeta de fidelización sin costo y sin mantenimiento que se utiliza para distintas promociones. También hay hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de algunos bancos.
