Superávit a costa de licuar inversión

El desagregado confirma la magnitud del viraje fiscal

Nación: 0,6% del PBI , un salto de 3,8 puntos

, un salto de Provincias: 1,2% , +0,4 puntos

, +0,4 puntos Municipios: 0,5%, +0,2 puntos

La mejora del ahorro luce contundente, pero su origen vuelve a mostrar el mismo patrón: se construyó recortando inversión.

El Estado “ahorró” porque dejó de invertir, no porque haya mejorado estructuralmente su capacidad recaudatoria o su eficiencia operativa. El Estado “ahorró” porque dejó de invertir, no porque haya mejorado estructuralmente su capacidad recaudatoria o su eficiencia operativa.

Cuenta corriente pública

La cuenta corriente es la diferencia entre ahorro e inversión. Si la inversión se desploma y el ahorro sube, el resultado necesariamente mejora.

Por eso en 2024 la cuenta corriente pública cerró con un superávit de 0,8% del PBI, una reversión monumental de 5,3 puntos en un solo año. Es el primer saldo positivo desde 2010, y también uno de los giros más abruptos en toda la serie disponible.

Dado que la cuenta corriente total del país mostró un superávit de 0,9% del PBI, la cuenta corriente privada quedó prácticamente neutra, con un leve saldo positivo de 0,1% del PBI. Este resultado es consistente con la historia reciente: en las últimas dos décadas, el sector privado nunca registró déficits superiores al 2% del PBI, incluso en momentos de fuertes corridas o shocks externos.

Sin embargo, también hubo deterioro del lado privado. El superávit de 0,1% implica una caída de 1,2 puntos respecto de 2023, reflejando menor capacidad de ahorro en un año de fuerte recesión y consumo reprimido.

El equilibrio fiscal alivió la presión externa

Tal como destacan desde Facimex, el cuadro consolidado que muestran los datos confirma un punto técnico clave: el equilibrio fiscal es un factor decisivo para aliviar la presión sobre la cuenta corriente. En otras palabras, cuando el sector público deja de absorber ahorro doméstico, libera espacio para que la economía no dependa tanto del financiamiento externo.

Los años de mayor tensión en la cuenta corriente coinciden con déficits persistentes del sector público (2013–2015 y 2018–2020).

Cuando el fisco mejora, la cuenta corriente también lo hace. Cuando el fisco mejora, la cuenta corriente también lo hace.

Pero la lectura no puede quedarse en la superficie. La mejora actual surge de un esquema imposible de sostener indefinidamente: inversión pública en su nivel más bajo desde 2004. La pregunta no es si el superávit existió, sino que cuánto tiempo puede mantenerse bajo estas condiciones sin comprometer crecimiento potencial, infraestructura estratégica y productividad futura.

image

Hacia 2025

La proyección para los próximos años se apoya en tres pilares internos y uno externo

Un superávit energético creciente , que mejora la balanza comercial estructural

, que mejora la balanza comercial estructural Una suba gradual del tipo de cambio real durante el segundo semestre de 2025

durante el segundo semestre de 2025 Una mayor entrada de inversión extranjera directa asociada al RIGI

asociada al RIGI Una mejora en las posibilidades de colocación de deuda, pública y privada

Estos elementos ayudarán a que Argentina conviva con un déficit de cuenta corriente moderado y manejable para la cuenta financiera. Pero lo que no resuelven es la necesidad de recomponer la inversión pública.

Una economía que ajusta exclusivamente por el lado del capital físico se enfrenta a un dilema clásico:

Sostiene el superávit hoy, a costa de perder capacidad de crecimiento mañana Sostiene el superávit hoy, a costa de perder capacidad de crecimiento mañana

