La Corte Suprema desestimó el jueves (04/12) un recurso de reposición de la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al exministro por la causa de la tragedia de Once, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
CORTE SUPREMA
Condena firme para Julio De Vido por la tragedia de Once
La Corte Suprema rechazó el planteo del exministro y dejó filme la condena por la tragedia de Once. Los defensores buscaban anular la sentencia de hace 3 semanas
El máximo tribunal rechazó el intento de los abogados del exfuncionario de anular la sentencia dictada hace tres semanas, cuando se confirmó su responsabilidad como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En la resolución, del 11 de noviembre, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían declarado “inadmisibles” los recursos de la fiscalía y de la defensa y dejaron firme la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.
Tras el fallo, que derivó en la orden de detención por parte del Tribunal Oral Federal 4, la defensa de De Vido presentó un planteo de reposición o revocatoria in extremis, al sostener que existía un “marcado error” y que la causa debía considerarse prescripta.
Sin embargo, la Corte señaló que sus decisiones no pueden revisarse por esa vía “excepto en supuestos de situaciones serias e inequívocas” que no se verificaron en este caso, y ratificó lo resuelto.
Julio De Vido condenado en 2018
De Vido había sido condenado en 2018 por el Tribunal Oral Federal 4, que consideró que incumplió su deber de control sobre los fondos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), aunque fue absuelto por estrago culposo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.
El caso volvió a la Corte, que confirmó la responsabilidad penal del ex ministro pero ordenó dictar un nuevo monto de pena. Una sala de Casación fijó finalmente cuatro años de prisión, decisión apelada por todas las partes, hasta que el máximo tribunal cerró el trámite el 11 de noviembre.
Con la nueva resolución quedó sin efecto el último intento de la defensa para frenar la ejecución de la pena. Según el expediente al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las notificaciones ya fueron cursadas para avanzar con lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 4.