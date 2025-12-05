Cuál alimento básico en Navidad es considerado un potenciador sexual

La circulación sanguínea es crucial para la excitación, las erecciones, y el orgasmo, por ello algunos consideran el jengibre un aliado para el buen sexo.

“El jengibre ayuda con la circulación, se ha utilizado históricamente para mejorar la función masculina y hay estudios que indican que podría reducir la presión arterial y, por lo tanto, asistir posiblemente en la función sexual”, dice para AARP, Amy Reiley, autora de varios libros de cocina afrodisíaca y fundadora de Eat Something Sexy.

El jengibre también ayuda a equilibrar la testosterona, la hormona sexual masculina, otra razón por la que es catalogado afrodisiaco.

El sitio web de Vinmec indica que, según un estudio, "las ratas diabéticas e hipertensas suplementadas con jengibre y sus extractos tuvieron niveles séricos de testosterona más altos en comparación con el grupo de control".

Este alimento tradicional en la cocina navideña, además, parece ayudar a mejorar la salud sexual de las mujeres.

En un ensayo clínico, publicado en 2022, los investigadores querían evaluar el efecto de la cápsula oral de jengibre en la función sexual y la calidad de vida de mujeres en edad reproductiva.

Participaron 190 mujeres. "Los resultados de este estudio muestran que la cápsula oral de jengibre tiene el potencial de mejorar la función sexual y la calidad de vida sexual de las mujeres en edad reproductiva", concluyeron los investigadores.

De todas maneras, hacen falta más estudios y principalmente se debe tener en cuenta el consejo médico.

¿Qué pasa si tomo jengibre?

Ahora bien, si incluyes el jengibre en tu cena navideña, es posible que puedas aprovechar otros beneficios que se le atribuyen, como:

Mejora el azúcar en la sangre en ayunas

Mejora la respiración y alivia síntomas de tos

Reduce el colesterol y triglicéridos

Reduce náuseas y vómitos

Tiene un efecto analgésico

Combate la acidez y gases intestinales

Ayuda a mantenerte hidratado

Alivia el dolor causado por la artritis

-------

Más noticias en Urgente24

El truco sexual que ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia, según la ciencia

El mito sobre Viagra que absolutamente todos deben dejar de creer

Sexo: El error que muchos cometen y afecta el rendimiento sexual en Navidad

En Argentina, 45% de los casos de VIH/SIDA se diagnostican tarde: Síntomas y dónde hacer el test

Cómo solucionar la anorgasmia: 5 tips para que el orgasmo realmente llegue